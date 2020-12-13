影／小胖威利症不孤單 搭藝術公車圓夢暢遊屏東

社團法人小胖威利病友關懷協會66名病友及家屬，今在屏東縣政府協助下辦理圓夢之旅，搭乘罕病病友所繪製的藝術公車暢遊屏東，屏東縣長潘孟安化身「安安導遊」在屏東轉運站熱情歡迎，小胖威利病友蘇亦禾搭上自己繪製藝術公車，主題「韓國釜山國際煙火節」，好奇問「坐在裡面看到的窗外嗎？」下車後他告訴媽媽「真的看得到」。

屏東縣政府今年辦理「我的城市，我的行動美術館」藝術公車，以行動美學概念推出世界名畫及罕見疾病病友畫作二波藝術公車，大受好評，罕病病友的畫作隨著公車走入屏東各角落，生命力的堅韌讓許多人受到震撼。

潘孟安說，縣府主動接洽小胖威利病友關懷協會，發起病友圓夢之旅公益活動，搭乘藝術公車一日遊屏東，激勵並啟發病友對藝術創作的興趣。

今天搭乘藝術公車圓夢之旅的有小胖威利症病童、唐氏症及自閉症病友、身心障礙者及家屬等共66人，從屏東轉運站出發，到屏東縣立圖書館總館及原住民族文化園區參觀，完成出遊願望。

參與藝術公車創作「埃及人面獅身像」作者涂仕軒、「韓國釜山國際煙火節」作者蘇亦禾是小胖威利症患者，蘇亦禾今天第一次看到自己作品化身為藝術公車，目不轉睛看著藝術公車，夜空中煙火絢麗綻放圖案，他問媽媽「晚上看一定很好看哦！」

小胖威利病友關懷協會指出，小胖威利症候群（Prader-Willi Syndrome）是一種因基因缺陷所導致的罕見疾病，使病友終身受智能、情緒及強迫行為等障礙所苦，尤其是對食物的慾望及衝動，往往使家屬傷透傷腦筋，該罕病發生機率為一萬五到二萬分之一，屏東縣內小胖威利症者人口數應為40到54人，協會深入服務病友家庭，給予直接且立即的關懷和支持，讓更多潛藏未見小胖威利症家庭看見一絲曙光。