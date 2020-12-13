快訊

降低血壓、膽固醇和發炎？ 蜂王乳真的對健康有益嗎？

光華商圈全球人壽新建工地 頂樓火災冒濃煙出動12輛消防車

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／小胖威利症不孤單 搭藝術公車圓夢暢遊屏東

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣長潘孟安化身「安安導遊」，在屏東轉運站熱情迎接小胖威利病友們與其家屬。記者劉星君／攝影
屏東縣長潘孟安化身「安安導遊」，在屏東轉運站熱情迎接小胖威利病友們與其家屬。記者劉星君／攝影

社團法人小胖威利病友關懷協會66名病友及家屬，今在屏東縣政府協助下辦理圓夢之旅，搭乘罕病病友所繪製的藝術公車暢遊屏東，屏東縣長潘孟安化身「安安導遊」在屏東轉運站熱情歡迎，小胖威利病友蘇亦禾搭上自己繪製藝術公車，主題「韓國釜山國際煙火節」，好奇問「坐在裡面看到的窗外嗎？」下車後他告訴媽媽「真的看得到」。

屏東縣政府今年辦理「我的城市，我的行動美術館」藝術公車，以行動美學概念推出世界名畫及罕見疾病病友畫作二波藝術公車，大受好評，罕病病友的畫作隨著公車走入屏東各角落，生命力的堅韌讓許多人受到震撼。

潘孟安說，縣府主動接洽小胖威利病友關懷協會，發起病友圓夢之旅公益活動，搭乘藝術公車一日遊屏東，激勵並啟發病友對藝術創作的興趣。

今天搭乘藝術公車圓夢之旅的有小胖威利症病童、唐氏症及自閉症病友、身心障礙者及家屬等共66人，從屏東轉運站出發，到屏東縣立圖書館總館及原住民族文化園區參觀，完成出遊願望。

參與藝術公車創作「埃及人面獅身像」作者涂仕軒、「韓國釜山國際煙火節」作者蘇亦禾是小胖威利症患者，蘇亦禾今天第一次看到自己作品化身為藝術公車，目不轉睛看著藝術公車，夜空中煙火絢麗綻放圖案，他問媽媽「晚上看一定很好看哦！」

小胖威利病友關懷協會指出，小胖威利症候群（Prader-Willi Syndrome）是一種因基因缺陷所導致的罕見疾病，使病友終身受智能、情緒及強迫行為等障礙所苦，尤其是對食物的慾望及衝動，往往使家屬傷透傷腦筋，該罕病發生機率為一萬五到二萬分之一，屏東縣內小胖威利症者人口數應為40到54人，協會深入服務病友家庭，給予直接且立即的關懷和支持，讓更多潛藏未見小胖威利症家庭看見一絲曙光。

縣府指出，屏東縣藝術公車涵蓋世界名畫及罕見疾病畫家作品等共20部，行駛東港、潮州、里港、高樹、萬丹、鹽埔、內埔等通勤通學熱門路線，墾丁地區也可看藝術公車行駛的蹤跡，歡迎遊客至屏東或墾丁旅遊，找尋蒐集穿梭奔馳的藝術公車，給這些優秀的罕病畫家加油打氣。

「韓國釜山國際煙火節」作者蘇亦禾（右）是小胖威利症患者，跟屏東縣長潘孟安開心合影。記者劉星君／攝影
「韓國釜山國際煙火節」作者蘇亦禾（右）是小胖威利症患者，跟屏東縣長潘孟安開心合影。記者劉星君／攝影
小胖威利病友關懷協會66名病友及家屬，今在屏東縣政府協助下辦理圓夢之旅，搭乘罕病病友所繪製的藝術公車暢遊屏東。記者劉星君／攝影
小胖威利病友關懷協會66名病友及家屬，今在屏東縣政府協助下辦理圓夢之旅，搭乘罕病病友所繪製的藝術公車暢遊屏東。記者劉星君／攝影
小胖威利病友關懷協會66名病友及家屬，今在屏東縣政府協助下辦理圓夢之旅，搭乘罕病病友所繪製的藝術公車暢遊屏東。記者劉星君／攝影
小胖威利病友關懷協會66名病友及家屬，今在屏東縣政府協助下辦理圓夢之旅，搭乘罕病病友所繪製的藝術公車暢遊屏東。記者劉星君／攝影
小胖威利病友關懷協會理事長蔡立平（左）贈送小胖威利病友們手工皂禮盒給屏東縣長潘孟安。記者劉星君／攝影
小胖威利病友關懷協會理事長蔡立平（左）贈送小胖威利病友們手工皂禮盒給屏東縣長潘孟安。記者劉星君／攝影

延伸閱讀

屏東力推青年走入社區 開啟村落文化發展新動能

錶界藝術標竿指標 代代傳承古老製錶技藝

歷經人生的大起大落 賴慕芬用藝術來策展人生

屏東縣府舉辦跨縣市微生物應用交流 2百名農民踴躍參加

相關新聞

影／小胖威利症不孤單 搭藝術公車圓夢暢遊屏東

社團法人小胖威利病友關懷協會66名病友及家屬，今在屏東縣政府協助下辦理圓夢之旅，搭乘罕病病友所繪製的藝術公車暢遊屏東，屏...

不跟社會脫節 潮州就業中心助身心障礙求職者找工作

中度智能障礙人士小琪（化名），因反應遲緩，加上身障的緣故，不僅欠缺工作經歷，求職更屢遭碰壁，所幸，在家人陪伴下，順利取得...

受困漁網死亡？ 恆春半島一日傳2死亡海龜

屏東恆春半島，昨天陸續接獲民眾通報，發現恆春山海南堤外側有一隻海龜受困漁網，另有車城海口南堤沙灘發現一具海龜屍體，岸巡人...

高雄空品比昨天更差轉差 鳳山今呈現紅色警示

高雄連日空氣品質不佳，高雄市環保局「空品報你知」觀測，高雄市今天上午空氣品質測站多數是「橘色提醒」，鳳山出現「紅色警示」...

屏東力推青年走入社區 開啟村落文化發展新動能

屏東縣府鼓勵青年走入社區，關注在地議題，文化處徵選13件青年參與村落文化行動方案，歷經半年多實作，從文化、藝術、環境、高...

南部空品橘、紅警示！ 高雄取消國民小學假日田徑對抗賽

台灣受東北季風挾帶境外汙染物影響，全台空氣品質不佳，高雄市今早7點空品測站指標全是橘色等級，鳳山測站更呈現紅色，對所有族...

養雞養蜂種香菇 林下經濟翻轉屏東原鄉

國發會今年初核准屏東縣牡丹鄉公所地方創生計畫，今年7月導入林下經濟，屏東科技大學輔導團隊引進「林下養蜂」、「山林畜牧養雞...

首屆金門青少年文學獎頒獎 看到文藝新希望

第一屆金門青少年文學獎徵文比賽今日舉行頒獎典禮，得獎者中最受矚目的，就是安瀾國小一年級學生陳丕楷，他以「阿公的池塘」獲得...

190隊884選手3大玩家遊戲開賽 高雄電競嘉年華連賽3天

「高雄市2020電競嘉年華」今天在高雄市電競館開幕，隨即展開3天的賽事。高雄市長陳其邁說，會媒合學校與電競相關業者產學合...

高雄林園聯合淨灘 志工清出1千多公斤垃圾

高雄市環保局今天在林園區舉辦聯合淨灘活動，林園消防分隊、區公所、協會等單位響應，一千多名志工捲起衣袖響應活動，眾人在鳳芸...

歷經人生的大起大落 賴慕芬用藝術來策展人生

華巍藝術新聞總監賴慕芬今天在高雄市立圖書館城市講堂以「策展人生」為題，和大家分享自己如何走出生命的低谷、撥開陰霾迎向陽光...

超開心！統一獅新科全壘打王林安可到金門教學子打棒球

金門酒廠為回饋在地學子，特別與中華職棒-統一獅今天在金門縣壘球場舉辦金門地區棒球公益回饋，邀請包含中正國小、金寧中小學、...

熱門新聞

影／全國最年輕總幹事 百年農會億元蓋大樓附住宿飯店

終於大太陽！ 宜蘭人驚訝「好不真實」以為眼睛業障

朝天宮來了最特別的進香團 哈士奇進香逛大街超吸睛

空軍志航基地「虎團」今表演 朱冠甍妻抱吉他淚思丈夫

傻眼！ 台中柳川水舞秀 大人帶小孩不理廣播上演踩燈秀

生人迴避！鹿港今晚「送肉粽」 網驚：怎麼每周都有

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。