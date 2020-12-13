不跟社會脫節 潮州就業中心助身心障礙求職者找工作

中度智能障礙人士小琪（化名），因反應遲緩，加上身障的緣故，不僅欠缺工作經歷，求職更屢遭碰壁，所幸，在家人陪伴下，順利取得學歷，更深受父母樂觀個性影響，讓她擁有開朗的個性，得以用正向態度面對困難。而小琪也透過勞動部潮州就業中心協助，運用「職場學習及再適應計畫」得以在超商穩定工作，不僅獲得同事肯定，更受到外界鼓勵。

小琪生於屏東的純樸家庭，母親是越南新住民，和父親一起務農將她撫養長大，即使她反應遲緩，但父母仍細心陪伴她取得學歷。小琪更受到父母樂觀的個性影響，讓她有開朗的個性，不畏懼與相處，母親更鼓勵她「做任何事，只要用心！即使會慢一點，你也能做到」。

小琪父母期望，小琪能找到工作，不僅能學會照顧自己，也能避免與社會脫節，但小琪去年畢業後，儘管有老師的引薦、父母陪同協尋工作，卻屢遭碰壁。

歷經一年多的努力，直到小琪與母親來到潮州就業中心枋山就業服務台諮詢，才透過了解小琪的情況、需求，再分析本地產業的職缺類別，找出求職方向，並運用勞動部「職場學習及再適應計畫」終於讓她獲得超商的正職工作。

小琪進入超商工作後，不僅能維持環境清潔，也能有條理的完成工作，超商店長不僅肯定她的努力，更認為勞動部協助弱勢者工作，不僅是對企業或勞工，都是雙贏！

小琪不僅在工作上獲得成就感，她經常受到前往超商消費的顧客鼓勵，並表示，自己能勝任工作，非常得快樂。小琪母親也替她，能為自己生活負責感到開心。