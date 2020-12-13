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受困漁網死亡？ 恆春半島一日傳2死亡海龜

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
海巡署第八巡防區指揮部，昨天分別接獲民眾通報，位於恆春山海南堤外側海域有一隻海龜遭漁網困住，另外，還在車城海口南堤沙灘發現一具海龜屍體。圖／海巡提供
海巡署第八巡防區指揮部，昨天分別接獲民眾通報，位於恆春山海南堤外側海域有一隻海龜遭漁網困住，另外，還在車城海口南堤沙灘發現一具海龜屍體。圖／海巡提供

屏東恆春半島，昨天陸續接獲民眾通報，發現恆春山海南堤外側有一隻海龜受困漁網，另有車城海口南堤沙灘發現一具海龜屍體，岸巡人員獲報後，同時聯繫國立海洋生物博物館一同派員到場協處，並將兩具海龜屍體帶回安檢所安置，後由研究單位帶回解剖了解死因。

海巡署第八巡防區指揮部，昨天分別接獲民眾通報，位於恆春山海南堤外側海域有一隻海龜遭漁網困住，另外，還在車城海口南堤沙灘發現一具海龜屍體，隨即通報海生館人員一同到場協處。

位於恆春山海南堤外側海域遭漁網困住的海龜，先由當地潛水業者發現，並通報岸巡後，一同協助送往山海安檢所。至於車城海口南堤沙灘發現的另一具海龜屍體，也一同帶回安檢所放置。

經海生館與及屏東縣政府農業處動物保護及保育科測量，第一隻海龜背甲體長46公分、寬38公分屬玳瑁海龜；第2隻海龜體長52公分、寬39公分屬綠蠵龜，皆由海生館帶回解剖研究死因。

南部分署第六岸巡隊呼籲，如發現岸際有鯨豚及海龜擱淺等情況，可透過「118」免付費服務專線通報，海巡署將立即派員協助處理。

海巡署第八巡防區指揮部，昨天分別接獲民眾通報，位於恆春山海南堤外側海域有一隻海龜遭漁網困住，另外，還在車城海口南堤沙灘發現一具海龜屍體。圖／海巡提供
海巡署第八巡防區指揮部，昨天分別接獲民眾通報，位於恆春山海南堤外側海域有一隻海龜遭漁網困住，另外，還在車城海口南堤沙灘發現一具海龜屍體。圖／海巡提供
海巡署第八巡防區指揮部，昨天分別接獲民眾通報，位於恆春山海南堤外側海域有一隻海龜遭漁網困住，另外，還在車城海口南堤沙灘發現一具海龜屍體。圖／海巡提供
海巡署第八巡防區指揮部，昨天分別接獲民眾通報，位於恆春山海南堤外側海域有一隻海龜遭漁網困住，另外，還在車城海口南堤沙灘發現一具海龜屍體。圖／海巡提供
海巡署第八巡防區指揮部，昨天分別接獲民眾通報，位於恆春山海南堤外側海域有一隻海龜遭漁網困住，另外，還在車城海口南堤沙灘發現一具海龜屍體。圖／海巡提供
海巡署第八巡防區指揮部，昨天分別接獲民眾通報，位於恆春山海南堤外側海域有一隻海龜遭漁網困住，另外，還在車城海口南堤沙灘發現一具海龜屍體。圖／海巡提供

海龜 屍體 恆春

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