高雄空品比昨天更差轉差 鳳山今呈現紅色警示

高雄連日空氣品質不佳，高雄市環保局「空品報你知」觀測，高雄市今天上午空氣品質測站多數是「橘色提醒」，鳳山出現「紅色警示」，空氣比昨天同時間更差。今天空氣品質中午前尚未有好轉跡象，需等待午後海風進入平地，空氣狀況才可能緩和。

國家災害防救科技中心今天上午也發布「空氣品質不良」提醒，建議高雄鳳山等居民減少在戶外活動。

高雄市環保局表示，受到東北風帶來境外汙染，與西半部風速弱，下風處境內汙染難以擴散，近日中、南部空氣品質較差。

今天上午9點，高雄市空氣品質測站多數是「橘色提醒」，鳳山出現「紅色警示」，空氣品質比昨天更差。今天中午前沒有好轉跡象，要等待午後海風進入平地，空氣狀況才能緩和。

大氣概況部分，台灣附近風場微弱，西半部為微弱海陸風。中午前擴散條件相當差，平地空氣品質為橘色提醒至紅色警示。中午後，海風進入市區，空氣汙染物的即時測值將逐漸緩和，雖然AQI仍多在「橘色提醒」，但愈晚空氣將逐漸往「普通」邁進。

氣溫部分，今天天氣多雲到晴，中午暖熱。建議民眾白天減少或避免戶外劇烈運動，晚上視空氣改善可適時增加。

興達電廠1號機、4號機目前仍停機中。2號、3號機友善降載減排中。因應環保署預報，空氣因PM2.5轉差，環保局已提前啟動空品不良應變措施，減少大型汙染源的汙染排放，隨時監控空氣變化。