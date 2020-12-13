屏東力推青年走入社區 開啟村落文化發展新動能

屏東縣府鼓勵青年走入社區，關注在地議題，文化處徵選13件青年參與村落文化行動方案，歷經半年多實作，從文化、藝術、環境、高齡友善等不同議題，青年創意在社區與文化間激發能量，激發跨域加乘的無限可能。

文化處表示，社區人口老化，青年在近年社造推動扮演不可或缺力量，他們深入社區或回到部落，揮灑自己的創意與專長，創造文化服務的新知識經濟，找尋出在地創生的共好模式。

高樹鄉的金屬工藝家鄭雋提出藝術介入空間，與社區討論後，以馬卡道文化元素「加蚋埔祈雨」為主題，融入「雨王」傳說創作屬於在地意象的鐵雕藝術作品。

屏東大學學生趙亭珏等5人組隊到繁華社區蹲點，透過「大地餐桌料理計畫」，以社區長輩經常食用的野菜為主題，紀錄並重了野菜食譜，還加入插畫，讓不識字的長輩也能看懂。

屏東大學另組學生許宥瑩等人走入歸來社區訪談耆老，將當地人文故事，整理成圖文並茂的故事集，希望未來延伸研發文創品，讓歸來庄的故事永續傳承。

對原鄉部落青年來說，文化復振與傳承是他們關注與努力的方向。賽嘉青年會會長柯李文浩以「賽嘉後山森林教室」，由部落耆老帶領青年學習部落自然擋土石牆工法及獵人文化，從步道維護與整修過程，讓它成為部落環境及民族教育的場域。

佳平國小武潭分校老師田子奇，將陶壺的技藝與記憶-佳平部落傳統工藝培力計畫帶入社區，從共學、共作中讓部落青年重新燃起對陶壺製作的興趣。

從潮州移居到恆春，成立「小農麵攤有善良食工作室」的潘品言，運用茶葉及咖啡渣、蔬果皮等剩食，製成無毒蠟筆，推廣到在地幼兒園，他也義賣蠟筆及著色本，希望為偏鄉孩子募集藝術教育基金。

林宏韋與夥伴參考非洲實驗成功案例，在滿州農地搭設可適應恆春落山風的露水收集塔，他們發現在有風的時候露水不易凝結收集，經不斷修正設計，尚待收集缺水量的數據，希望示範成功後，能推廣讓農友嘗試使用，解決農地灌溉用水問題。