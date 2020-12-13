南部空品橘、紅警示！ 高雄取消國民小學假日田徑對抗賽

台灣受東北季風挾帶境外汙染物影響，全台空氣品質不佳，高雄市今早7點空品測站指標全是橘色等級，鳳山測站更呈現紅色，對所有族群不健康。原訂今天舉行的「2020高雄市國民小學假日田徑對抗賽暨親子接力賽」，也應空品不佳而取消。

高雄市環保局表示，本周受東北季風影響，南部位於下風處，容易累積汙染物，今天起至15日東北風挾帶境外汙染物南下影響台灣，西半部空氣品質多為普通至橘色提醒等級；14日至15日要留意午後雲嘉南沿海地區因風速增強，引發揚塵現象影響空氣品質。17日東北季風減弱，環境風場逐漸轉為偏東風，西半部擴散條件轉差，要留意汙染物累積情形。

環保署今早也發出空汙提醒，鳳山地區為紅色警示，所有族群應減少在戶外活動；南部為橘色提醒，敏感族群應減少在戶外劇烈活動。

高雄市運發局昨晚發出通知，原訂今天上午於高雄國家體育場舉辦的「2020高雄市國民小學 假日田徑對抗賽暨親子接力賽」，主辦單位因依據高雄地區近日空氣品質數據不良，且國小周末田徑賽參加對象為國小學生，經考量小朋友的健康，所以決定取消辦理。