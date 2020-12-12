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首屆金門青少年文學獎頒獎 看到文藝新希望

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
第一屆金門青少年文學獎徵文比賽今舉行頒獎典禮與綜合座談，得獎的學生與家長、師長合影。圖／金門縣教育處提供
第一屆金門青少年文學獎徵文比賽今舉行頒獎典禮與綜合座談，得獎的學生與家長、師長合影。圖／金門縣教育處提供

第一屆金門青少年文學獎徵文比賽今日舉行頒獎典禮，得獎者中最受矚目的，就是安瀾國小一年級學生陳丕楷，他以「阿公的池塘」獲得徵文比賽國小組新詩第一名；金寧國中莊景涵則以「泳向更美好的自己」榮獲散文國中組佳作，行動不便的她，透過這篇勵志的作品傳達對生活的熱情，不少評審看完都深受感動。

由教育處主辦的首屆「金門青少年文學獎徵文比賽」，自109年9月開始公開徵稿，學生們投稿踴躍，共有204篇作品參賽，邀請台灣和金門作家評審，選出高中職、國中小學小說、散文和新詩前三名與佳作，今天在金城國中藝文中心頒獎，由副縣長黃怡凱頒獎。

得獎者中令人矚目的是，只有6歲的陳丕楷勇奪國小組新詩組第一名。陳丕楷的父親是金門浯島文獎得主陳慶瀚，從小耳濡目染下，他也跟著塗塗寫寫，才一年級的他以「阿公的池塘」獲得本屆徵文比賽國小組新詩第一名，讓人看到孩子充滿童趣的視野。

而金寧國中莊景涵榮獲散文國中組佳作，因罹患腦麻，而行動不便的她，今天是由父親莊國泰推著她上台領獎，平時藉由雙手說話，但莊景涵從小就展現在寫作方面的才華，國小時就獲文化部文薈獎佳作，此次她以「泳向更美好的自己」獲得國中散組佳作，描述初次體驗游泳復健課程，不但完成「不可能的任務」，也從中建立自信。

其他的獎項得主還有，金門高中何彥澄獲得小說組第一名；散文組分別由金門高中周怡秀、金湖國中王之芸，以及古寧國小李庭穎獲得各組第一名；新詩組則由金門高中陳翊嘉、金城國中楊渃瑢。

教育處也在本次青少年文學獎的頒獎典禮後，安排了獲獎學生、教師、家長一起參與的綜合座談，讓大家可以和評審委員們互相分享文學創作經驗，也讓頒獎典禮更具有教育意義。

第一屆金門青少年文學獎徵文比賽今日舉行頒獎典禮，金寧國中莊景涵（中）則以「泳向更美好的自己」榮獲散文國中組佳作，由副縣長黃怡凱（左）親自頒獎。圖／金門縣教育處提供
第一屆金門青少年文學獎徵文比賽今日舉行頒獎典禮，金寧國中莊景涵（中）則以「泳向更美好的自己」榮獲散文國中組佳作，由副縣長黃怡凱（左）親自頒獎。圖／金門縣教育處提供
第一屆金門青少年文學獎徵文比賽今舉行頒獎典禮，得獎的學生合影。圖／金門縣教育處提供
第一屆金門青少年文學獎徵文比賽今舉行頒獎典禮，得獎的學生合影。圖／金門縣教育處提供

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