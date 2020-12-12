高雄林園聯合淨灘 志工清出1千多公斤垃圾

高雄市環保局今天在林園區舉辦聯合淨灘活動，林園消防分隊、區公所、協會等單位響應，一千多名志工捲起衣袖響應活動，眾人在鳳芸宮前海灘撿拾垃圾，共清出1千493公斤垃圾，周遭還有環境教育講師在場解說，喚起更多人重視海洋垃圾的嚴重性。

行政院5月核定「向海致敬」政策，明確界定海岸清潔維護與統籌單位。市府環保局指出，高市海岸線總長63公里，北起自二仁溪口南岸、南迄高屏溪口北岸，據台灣國際淨灘行動 ICC 調查，海洋垃圾數量最多前三名分別是吸管、寶特瓶及塑膠瓶蓋。