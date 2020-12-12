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林下經濟創造山中傳奇 原民牡丹鄉看見光明前景

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東科技大學社區林業輔導團隊在屏東縣牡丹鄉引進「林下養蜂」、「山林畜牧養雞」並結合既有的「段木香菇」3種特色生產，部分鄉民選擇當成副業。圖／屏科大提供
屏東科技大學社區林業輔導團隊在屏東縣牡丹鄉引進「林下養蜂」、「山林畜牧養雞」並結合既有的「段木香菇」3種特色生產，部分鄉民選擇當成副業。圖／屏科大提供

國發會年初核准屏東縣原民牡丹鄉公所地方創生計畫，7月導入自然環境和經濟共生共榮的林下經濟，屏東科技大學輔導團隊新引進「林下養蜂」、「山林畜牧養雞」並結合既有的「段木香菇」3種特色生產，5個多月來已見成效，團隊將小農結合部落生態旅遊，透過建立友善環境和生計平衡，希望翻轉沒落的山中經濟。

牡丹鄉是屏東地理位置最南的原民鄉，因缺乏工作機會又位處山區交通不便，人口流失嚴重，人口約5000人；鄉長潘壯志得知屏科大森林系教授陳美惠在屏北武部落以林下經濟創造山中傳奇後，向國發會提出地方創生計畫獲准，陳美惠團隊7月帶著不同領域專家南下輔導，以適合山區且友善環境的養雞、養蜂和段木香菇為重點產業。

牡丹鄉段木香菇香氣濃郁、風味獨具，素有「太陽香菇」封號，是重要經濟來源；屏科大森林系副教授吳羽婷發現，當地段木香菇面臨木源不足和菌種弱化問題，原3年產能的菌種常只能生產一次，經協助分離菌種供部落使用，並在地培訓香菇菌種分離、培養技術團隊和設菌種中心，將菌種技術移植部落，另由林務局供應替代性木源，讓沒落的香菇產業再起。

陳美惠說，林下飼養的紅羽雞吃青草、草籽及果實、蟲子等，降低養殖成本、提高效益，雞糞可當樹木的養料，是環保又節約的肥料，因毛色、光澤、肉質好，市場價格高，每戶約養50至100隻，部分鄉民選擇當副業，未來搭配部落旅遊，升級為結合觀光的三級產業。

鄉長潘壯志說，原住民依山林而生，森林就是座糧倉，族人雖不懂「林下經濟」與「混農林業」名詞，屏科大社區林業團隊將段木香菇、森林養蜂與養雞專家帶進來，鄉民接受技術輔導，逐步建立自有的林下經濟品牌，保存原有文化也滿足生計，他們看見未來的希望，未來集結小農力量與生態旅遊，盼再創山中傳奇。

屏東科技大學社區林業輔導團隊在屏東縣牡丹鄉引進「林下養蜂」、「山林畜牧養雞」並結合既有的「段木香菇」3種特色生產，部分鄉民選擇當成副業。圖／屏科大提供
屏東科技大學社區林業輔導團隊在屏東縣牡丹鄉引進「林下養蜂」、「山林畜牧養雞」並結合既有的「段木香菇」3種特色生產，部分鄉民選擇當成副業。圖／屏科大提供
屏東科技大學社區林業輔導團隊在屏東縣牡丹鄉引進「林下養蜂」、「山林畜牧養雞」並結合既有的「段木香菇」3種特色生產，部分鄉民選擇當成副業。圖／屏科大提供
屏東科技大學社區林業輔導團隊在屏東縣牡丹鄉引進「林下養蜂」、「山林畜牧養雞」並結合既有的「段木香菇」3種特色生產，部分鄉民選擇當成副業。圖／屏科大提供
屏東科技大學社區林業輔導團隊在屏東縣牡丹鄉引進「林下養蜂」、「山林畜牧養雞」並結合既有的「段木香菇」3種特色生產，部分鄉民選擇當成副業。圖／屏科大提供
屏東科技大學社區林業輔導團隊在屏東縣牡丹鄉引進「林下養蜂」、「山林畜牧養雞」並結合既有的「段木香菇」3種特色生產，部分鄉民選擇當成副業。圖／屏科大提供
屏東科技大學社區林業輔導團隊在屏東縣牡丹鄉引進「林下養蜂」、「山林畜牧養雞」並結合既有的「段木香菇」3種特色生產，部分鄉民選擇當成副業。圖／屏科大提供
屏東科技大學社區林業輔導團隊在屏東縣牡丹鄉引進「林下養蜂」、「山林畜牧養雞」並結合既有的「段木香菇」3種特色生產，部分鄉民選擇當成副業。圖／屏科大提供

屏東縣 屏科大

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