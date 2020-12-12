歷經人生的大起大落 賴慕芬用藝術來策展人生

華巍藝術新聞總監賴慕芬今天在高雄市立圖書館城市講堂以「策展人生」為題，和大家分享自己如何走出生命的低谷、撥開陰霾迎向陽光，賴慕芬不僅用人文藝術自我療癒，還創辦了「壹元書院」為新住民開設人文生活化課程，並在賽珍珠基金會董事長尤英夫教授協助下，擔任基金會志工辦理全國十大新住民新聞徵選的心路歷程。

賴慕芬自幼熱愛文學戲劇、人文藝術，台北就學後接觸歐瓷、手工菸斗、紅酒、色、藝、墨等各類藝術，在當時保守的民風下賴慕芬不忘情，將家飾與藝術家創作結合，引領生活即藝術的潮流，不過後來的重度憂鬱症讓她封閉了自己、不敢向外求救，在無數次在急診室鬼門關前打轉，因本身是佛教徒，賴慕芬在抄經過程，心靈沉澱平靜再度找到安頓，像曙光蹦了出來，覺得自己還有能力幫助別人，陽光再度灑入她的生命裡，再重新出發的過程雖然依舊遇到許多挫折，賴慕芬仍然沉澱後轉念積極的面對自在的呼吸。