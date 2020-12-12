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超開心！統一獅新科全壘打王林安可到金門教學子打棒球
金門酒廠為回饋在地學子，特別與中華職棒-統一獅今天在金門縣壘球場舉辦金門地區棒球公益回饋，邀請包含中正國小、金寧中小學、金城國中、金門農工等校隊共90 位學子跟球星學打球，透過中職總冠軍統一獅球員親自捐贈與指導，大家都超開心的，尤其是新科全壘打王林安可一現身，更讓不少迷哥迷姐忍不住尖叫，現場拍照聲頻傳。
今天的開訓典禮，包括縣府副縣長黃怡凱、金酒公司副總經理陳啟展、教育處長羅德水、縣立體育場長蔡木川、中正國小校長蔡雪芳等人都到場參加，活動中，金門酒廠還捐贈價值新台幣40萬元的棒球器材 ，包括球棒、手套、棒球等，給予這次參加的學校單位，充份展現對棒球運動的關心。
金酒公司表示，近期從一些賽事中，就可以看出金門的棒球發展開始獲得正面的迴響，從黑豹旗、玉山盃賽事等，到金門地區的太武盃賽事，證明棒球在金門當地已經被重視與期待，而未來的棒球公益回饋將會持續進行下去，讓金門地區的棒球活動更加蓬勃發展。
新科全壘打王林安可表示，人生第一次到金門很開心，能夠在球季休兵期間到金門做棒球回饋大使，是一件很榮耀的事情 ; 因為第一次到金門，林安可也說，他自已也是很緊張， 但可以用活動外的時間到金門走走，看一下金門戰地風情，覺得有很大的收穫。
金酒公司長期以來投入各項體育賽事活動推廣，深受鄉親的好評，未來金酒公司也將持續提倡正當休閒棒球運動，促進棒球運動參與，期許提供更多運動專項技能的培養及球團合作，來回饋在地基層，並善盡企業社會責任。
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