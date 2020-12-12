小英總統吃的小番茄產自這裡 現在吃「正對時」

今年番茄產季已經開始，高雄市路竹區公所今明兩天在路竹運動園區舉辦「番喜童樂會」。今天上午，高雄市長陳其邁主持開幕式，他說，路竹的土壤鹽份多、黏稠性又高，番茄特別好吃，他每年都買番茄送人，總統蔡英文吃的小番茄就是產自高雄路竹。

高市農業局指出，全台種植2千公頃番茄，高市占580公頃，產區主要集中在美濃、路竹與阿蓮三地，產期從現在開始至明年4月止，路竹主要栽種紅色的小女、金蜜，及玉女等品種，而黃色品種則有麗金及金蜜、金童，年產值約8千800萬。

近日番茄上市，路竹區公所今明兩天在路竹體育園區辦行銷活動，許多產銷班員帶著番茄來擺攤，現場提供試吃品，遊客覺得滿意才買回家。主辦單位指出，除現場展售番茄外，另有鮮採番茄體驗列車讓遊客下園採番茄，另有雞蛋、花椰菜與虱目魚等其餘路竹特產攤位。

今天上午，市長陳其邁出席活動，主持開幕儀式後到攤位品嘗新鮮番茄。陳說，他很愛吃路竹番茄，不管是紅色或金色都好吃，若逢產季，會買來送全台灣各地的好朋友，蔡總統吃的小番茄來自路竹。