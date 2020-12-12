屏東縣府舉辦跨縣市微生物應用交流 2百名農民踴躍參加

屏東縣政府日前於內埔鄉東片社區成立社區自主營運的「微生物資材培養推廣中心」，藉此推廣友善土地的農耕漁牧方式，並在今天上午於潮州舉辦跨縣市分享交流微生物的應用經驗與成果，共吸引全台10個縣市200多名農民到場。

經驗分享會上，一名46歲屏東返鄉青農陳坤信表示，務農時發現慣行農法，大量使用化學肥料與農藥，導致農地土壤嚴重酸化，直到參加農業相關課程與農民交流，使用光合菌後，不僅改善土質，更減少農藥與化肥使用，反倒讓作物成長更茁壯。

生物資源保存及研究中心指出，光合菌是用來改良土壤酸鹼值、強化作物根系的微生物，且光合菌存在於土壤、河川等自然界環境中，在20多年前就有研究者被發現，直到近幾年，農漁民使用經驗加上政府推廣之下，才開始普及。

研究中心表示，光合菌應用在農業上，具固氮溶磷的作用，增加土壤的益菌量，提高了作物的吸收力及品質，更能讓農藥及肥料減量，以利土壤的品質改善，至於，水產養殖方面，可預防病害、淨化水質；在畜牧業方面，可減少異味，增加幼畜抗病及存活率。

縣府今天在潮州舉辦跨縣市分享交流微生物的應用經驗與成果，共吸引全台高雄、台南、嘉義、雲林、彰化、台東等10個縣市，200多名農民參加。