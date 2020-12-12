環保旅店推動難度高 屏東縣僅有4家全在小琉球

屏東小琉球近年興起觀光熱，島上民宿己超過400家，為降低遊客造成的環境負荷，部份民宿業者自發性響應環保署推動的環保旅店認證，繼「正好友環保生態旅店」及「海洋風情渡假旅館」分獲1銀1銅環保標章旅館後，最近又有「好樣的民宿」及「貝殼沙民宿」分獲1銀1銅；縣環保局說，屏東縣4家全在小琉球，是密度高離島地區，綠色旅遊也為觀光品牌加分。

「基於『顧客至上』服務理念，推動有其難度！」縣府環保局綜合企劃科林瑞娟說，申請旅館環保標章要件除了不提供一次性用具，包括環境管理、節能、省水措施及廢棄物減量均需符合規範，通過稽核可取得不同等級的環保標章認證，3年認證一次，大型旅館要推動尤其不容易，但像小琉球形成風氣後，腳步就快了，墾丁已有多家度假飯店和民宿有意申請。

今年升級環保署銀級認證的「好樣的民宿」，平時投入海洋志工的民宿主人夫婦，以舊式洋樓為基礎，加入溫馨和繽紛活力色彩內裝，倡議使用環保標章用品、節能節水設備，使用重複性容器裝盛食材及不提供一次盥洗備品等綠色生活，希望旅客悠遊在小琉球的絕美好旅程；「貝殼沙民宿」空間充滿豐富的貝殼元素，今年起不提供一次性用品，加入環保旅店行列。