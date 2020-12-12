「浯愛無礙」 金門辦身障者嘉年華盼全民一起來關懷

金門縣府今天舉辦「跨躍障礙 浯愛無礙」身心障礙者權利公約聯合宣導嘉年華活動，今年度以宣導嘉年華模式，將縣內各項身心障礙服務成果融入於本次活動之中，活動中，以播映縣內社區式照顧服務影片方式，同時也安排身心障礙體驗遊戲及邀集各網絡單位進行設攤宣導，讓現場民眾可以更加了解身心障礙者及相關福利服務資源，金門縣長楊鎮浯表示，讓身心障礙者能夠走出門融入社區自立生活，才是對身心障礙者最好的幫助。

這項活動今日上午9時假金湖鎮綜合體育館舉行，包括縣長楊鎮浯、立法委員陳玉珍、金馬聯合服務中心執行長翁明志、金城鎮鎮長李誠智、社會處處長董燊及團體代表也到活動現場參與。

楊鎮浯表示，身心障礙福利一直都是縣府推展社會福利服務的重點項目，過去縣內身心障礙福利長期都是以現金補助以及機構式照顧為主，但近年在福利社區化中去機構化的興起，強調以家庭為中心，社區為基礎的照顧服務概念，讓身心障礙者能夠走出門融入社區自立生活，對身心障礙者才是最好的幫助。活動現場中也勉勵社會處團隊近年積極佈建縣內各項社區式照顧服務並且給予肯定，在社會處團隊的努力之下，讓縣內社區式照顧服務的據點從原來的1處即將於明年擴張到第6處，這將促使縣內的社區式照顧服務更加的豐富充實。

活動現場，也分別感謝財團法人晨光社會福利基金會長期提供身心障礙者「住宿式生活照顧服務」、「臨時及短期照顧服務」；財團法人伊甸社會福利基金會提供身心障礙者「輔具資源服務」以及社團法人金門縣康復之友協會、社團法人金門縣身心障礙者家長協會、社團法人金門縣智善樂活服務協會、金門縣長期照顧服務關懷協會與縣府公私協力，共同推展「日間作業設施」、「社區居住」、「日間佈建」及「家庭托顧」等福利服務，特於活動現場中表揚並頒發感謝狀給予肯定，也期許在各單位的共同努力耕耘之下，縣內身心障礙福利服務品質將越來越好。