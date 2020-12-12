快訊

讓子彈飛？疑飛越1.2公里誤擊登山客 受訓槍全暫保管

直播／國內疫情年紀最小患者！3歲男童隨母自美返台 母子都確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「浯愛無礙」 金門辦身障者嘉年華盼全民一起來關懷

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣長楊鎮浯（左一）、立委陳玉珍（右三）與各鄉鎮長也都出席這項活動，並與吉祥物合影。圖／縣府提供
金門縣長楊鎮浯（左一）、立委陳玉珍（右三）與各鄉鎮長也都出席這項活動，並與吉祥物合影。圖／縣府提供

金門縣府今天舉辦「跨躍障礙 浯愛無礙」身心障礙者權利公約聯合宣導嘉年華活動，今年度以宣導嘉年華模式，將縣內各項身心障礙服務成果融入於本次活動之中，活動中，以播映縣內社區式照顧服務影片方式，同時也安排身心障礙體驗遊戲及邀集各網絡單位進行設攤宣導，讓現場民眾可以更加了解身心障礙者及相關福利服務資源，金門縣長楊鎮浯表示，讓身心障礙者能夠走出門融入社區自立生活，才是對身心障礙者最好的幫助。

這項活動今日上午9時假金湖鎮綜合體育館舉行，包括縣長楊鎮浯、立法委員陳玉珍、金馬聯合服務中心執行長翁明志、金城鎮鎮長李誠智、社會處處長董燊及團體代表也到活動現場參與。

楊鎮浯表示，身心障礙福利一直都是縣府推展社會福利服務的重點項目，過去縣內身心障礙福利長期都是以現金補助以及機構式照顧為主，但近年在福利社區化中去機構化的興起，強調以家庭為中心，社區為基礎的照顧服務概念，讓身心障礙者能夠走出門融入社區自立生活，對身心障礙者才是最好的幫助。活動現場中也勉勵社會處團隊近年積極佈建縣內各項社區式照顧服務並且給予肯定，在社會處團隊的努力之下，讓縣內社區式照顧服務的據點從原來的1處即將於明年擴張到第6處，這將促使縣內的社區式照顧服務更加的豐富充實。

活動現場，也分別感謝財團法人晨光社會福利基金會長期提供身心障礙者「住宿式生活照顧服務」、「臨時及短期照顧服務」；財團法人伊甸社會福利基金會提供身心障礙者「輔具資源服務」以及社團法人金門縣康復之友協會、社團法人金門縣身心障礙者家長協會、社團法人金門縣智善樂活服務協會、金門縣長期照顧服務關懷協會與縣府公私協力，共同推展「日間作業設施」、「社區居住」、「日間佈建」及「家庭托顧」等福利服務，特於活動現場中表揚並頒發感謝狀給予肯定，也期許在各單位的共同努力耕耘之下，縣內身心障礙福利服務品質將越來越好。

社會處指出縣內今年度在「社區式」照顧服務方面有新增社區居住、日間佈建、家庭托顧、社區式臨短托等服務，並擴增日間作業設施服務據點1處，促進在地的身心障礙者能夠融入社區並自立生活，提升其生活品質。另在「輔具資源服務」方面則增聘2名輔具評估人員及購置輔具專車2台，且於烈嶼地區增設社區輔具站，增加到府服務及巡迴維修的服務方式，促進社會服務品質中服務易取得之可近性。

金門縣長楊鎮浯也表示，在社會處團隊的努力之下，讓縣內社區式照顧服務的據點從原來的1處即將於明年擴張到第6處，這將促使縣內的社區式照顧服務更加的豐富充實。圖／縣府提供
金門縣長楊鎮浯也表示，在社會處團隊的努力之下，讓縣內社區式照顧服務的據點從原來的1處即將於明年擴張到第6處，這將促使縣內的社區式照顧服務更加的豐富充實。圖／縣府提供
金門縣府今天舉辦「跨躍障礙 浯愛無礙」身心障礙者權利公約聯合宣導嘉年華活動，頒發感謝狀給各服務協會。圖／縣府提供
金門縣府今天舉辦「跨躍障礙 浯愛無礙」身心障礙者權利公約聯合宣導嘉年華活動，頒發感謝狀給各服務協會。圖／縣府提供

金門 楊鎮浯

延伸閱讀

金門學子獨有福利！ 就學津貼發出2059萬 共4249人受惠

黃明志金門拍MV 楊鎮浯驚喜探班兩人二度合體

金門路燈超聰明！可自動調光定位 入圍智慧城市創新獎

公開徵募中華白海豚蹤跡 金門縣府每筆發600元獎金

相關新聞

環保旅店推動難度高　屏東縣僅有4家全在小琉球

屏東小琉球近年興起觀光熱，島上民宿己超過400家，為降低遊客造成的環境負荷，部份民宿業者自發性響應環保署推動的環保旅店認...

「浯愛無礙」 金門辦身障者嘉年華盼全民一起來關懷

金門縣府今天舉辦「跨躍障礙 浯愛無礙」身心障礙者權利公約聯合宣導嘉年華活動，今年度以宣導嘉年華模式，將縣內各項身心障礙服...

眷村濃濃人情味在這裡 左營老建業今晚起送舊年迎新年

高雄市左營老舊眷村建業新村在高雄市文化局的「以住代護」計畫下，這幾年陸續媒合引進50多戶人家入住，「村民們」多年來會自發...

金門水試所快閃市集熱鬧開市 逛市集抽好禮快來試手氣

週末假日想好去哪玩了嗎？不妨來趟古寧頭的快閃市集！金門縣水產試驗所今日舉辦「延續漁村的溫度•快閃市集」，規劃了漁村農特產...

冬天不忘節電 高市民政局提倡節約能源還能抽獎

提到「節電」，大多數人都只有想到每年用電量高峰的6月到9月，但其實不只是夏季，即便到了冬天的平常生活中，也隱藏著許多看不...

高雄大跨年很嗆辣！光的3度空間+美食從耶誕到元旦假

高雄市今年跨年活動，打出「跨百光年」主軸，不只12月31日跨進明年元旦有3大舞台和光之劇場璀燦的呈現，整個活動其實24日...

屏東縣府首辦勞動大學 第一屆即吸引8百多人參加

屏東縣政府因應產業勞工需求，為增進勞工職能技術，今年首辦屏東縣勞動大學，吸引800多名學員參加，歷經半年的課程訓練，於昨...

高雄旗山每4.4人有1個老人 太平社區活動中心動工

高雄市旗山區老年人口達22.69%，其中太平里長者564人，長期沒有社區活動中心可使用，不利推動長照。旗山區公所協助居民...

屏縣議員：捷運比高鐵更迫切

屏東縣議會總質詢，縣議員洪明江關注高鐵南延屏東六塊厝站，跨高屏溪僅2公里，應延伸到潮州，也要重視捷運規畫。屏東縣長潘孟安...

寶來溫泉旅宿 5年內可望合法化

歷經18年努力，國有財產署南區分署與高市六龜寶來7家溫泉業者簽約，出租土地長達50年，旅宿業者可望5年內取得執照合法經營...

黃明志金門拍MV 楊鎮浯驚喜探班兩人二度合體

馬來西亞「創作鬼才」黃明志與專屬攝影團隊今日在金門水頭聚落拍攝MV，透過不同的方式幫忙行銷金門，金門縣長楊鎮浯在今晚也悄...

金門路燈超聰明！可自動調光定位 入圍智慧城市創新獎

智慧科技讓路燈也變聰明了。金門縣養工所以「路燈資訊管理」及「智慧調光路燈」系統的數位化管理，參選台北市電腦公會舉辦的「智...

熱門新聞

基隆節省住宅家電補助第二波來了 每電戶最高補助8千

影／次女么女早逝 七旬李碧華將思念化為大愛捐醫療巡迴車

新景點！嘉義市12米超大滑草場、大溜滑梯高達4米

影／北港媽來了！朝天宮媽祖300年來首度東巡今抵花蓮

電視看太多？雲林首屆校園議員進入議會質詢有模有樣

新北板橋清晨巨響1568戶停電10多分 原來是松鼠惹的禍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。