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眷村濃濃人情味在這裡 左營老建業今晚起送舊年迎新年

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市左營以住代護的老眷村建業新村用燈飾點綴，展開送舊年迎新年的系列活動，也歡迎民眾前往參觀。記者劉學聖／攝影
高雄市左營以住代護的老眷村建業新村用燈飾點綴，展開送舊年迎新年的系列活動，也歡迎民眾前往參觀。記者劉學聖／攝影

高雄市左營老舊眷村建業新村在高雄市文化局的「以住代護」計畫下，這幾年陸續媒合引進50多戶人家入住，「村民們」多年來會自發性發起各類活動增加老舊眷村的活力，今年耶誕節也推系列活動 「2020光之眷」，而且今晚就要點燈宣告整個活動起跑，直到跨進新年的1月10日，「村民們」歡迎民眾前往參觀。

左營建業眷村位於左營海軍基地外，曾是全國最大的海軍眷村，多是大面積的眷戶住宅；為了維護眷村文化，高雄市文化局陸續引進全民修屋、眷村民宿、眷村逐夢以及眷村創生等文創工作者進住，活絡並保留眷村文化。

策劃活動的村民林一仁表示，已經舉辦兩屆的「光之眷」點亮眷村活動，是村民們共同討論的構想，除了希望保留眷村文化，展現大家的布置創意，最主要是希望吸引更多民眾來建業眷村參觀，感受眷村文化氛圍，也感受村民們熱情的溫度；今晚點燈後，26日當天晚上還有眷村拾光活動，這天除了像去年一樣有集章換小禮的活動，各戶鄰居更是準備了多樣的小遊戲小禮物要給來玩的大小朋友，這項活動會一直進行到明年1月10日，歡迎民眾攜家帶眷前來參觀。

建業新村的劉姓住戶表示，今年村民再度自發舉辦「2020光之眷」活動，各住戶也響應這次活動，有人利用廢棄水瓶製作閃亮雪花燈，還有專業木工住戶搭建紅酒耶誕樹，每家每戶也依照住家獨特外型進行燈光裝飾，一到夜幕低垂燈光亮起，到處閃爍美麗燦爛光點，漫步賞燈更可以細細品味。

高雄市左營以住代護的老眷村建業新村用燈飾點綴，展開送舊年迎新年的系列活動，也歡迎民眾前往參觀。記者劉學聖／攝影
高雄市左營以住代護的老眷村建業新村用燈飾點綴，展開送舊年迎新年的系列活動，也歡迎民眾前往參觀。記者劉學聖／攝影

眷村 高雄市 文化局

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