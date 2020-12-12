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金門水試所快閃市集熱鬧開市 逛市集抽好禮快來試手氣
週末假日想好去哪玩了嗎？不妨來趟古寧頭的快閃市集！金門縣水產試驗所今日舉辦「延續漁村的溫度•快閃市集」，規劃了漁村農特產區、文創區、青年創業區等3大主題區，一早就吸引不少民眾與遊客到場參加，現場熱鬧滾滾，還有蚵嗲可品嚐，讓不少人都誇讚好吃、好玩！
「延續漁村的溫度•快閃市集」今天上午9點首次在古寧頭林厝辦理，聚集在漁村最原始的風貌景觀內，主打「慢活」、「復古」、「懷舊」的愜意氛圍，包括建設處長文水成、水試所楊文璽與金寧鄉公所主任秘書蔡世舜等人都到場主持開幕。
文水成表示，這次的市集很多都是在地最有特色的特產，有古寧頭的「繩仔鼓（麻花捲）」、咖啡與在地的創意糕點，連水試所的文創商品也有擺攤，結合漁村農特產品、文創、現場藝文等表演，讓大家除了吃美食外，也可以在這裡選好物，歡迎民眾假日來此逛逛尋寶，就算來這裡放空一整天也不覺得無聊。
這場市集活動於今天上午9時正式開始，一直到下午5點才結束，市集展區共規劃三大主題(漁村農特產區、文創區、青年創業區)，邀請了金門在地15家攤位進駐，今年首度特別加碼現場抽獎活動及額滿好禮送等多項好康活動，讓大家逛市集也能抽好禮。
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