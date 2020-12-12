冬天不忘節電 高市民政局提倡節約能源還能抽獎

提到「節電」，大多數人都只有想到每年用電量高峰的6月到9月，但其實不只是夏季，即便到了冬天的平常生活中，也隱藏著許多看不見，卻會偷偷消耗電力的「吃電怪物」。由高雄市民政局主辦的「省電俠 打造全民樂活FUN城市 區里節電宣導活動」，特別選在年末進行，希望提醒民眾在不是用電高峰的冬天，也能將節電的概念，落實到日常生活中。

高雄市民政局表示，由於疫情狀況持續升溫，中央流行疫情指揮中心12月01日起正式啟動「秋冬防疫專案」，也影響民眾外出意願，有鑑於此，民政局今年首度嘗試將宣導重心運用在臉書粉絲專頁，與粉絲民眾進行線上互動，期間除進行留言分享抽獎、邀約民眾上傳家電照片計算用電量、線上直播宣導省電小撇步，也邀約知名藝人錄製節電小叮嚀，獲得民眾熱烈迴響，自11月20日第一波活動起跑至今，短短20天的時間，「雄愛民」粉絲已由原先的5,000多名，倍增至破1萬名，目前活動進行中，粉絲亦持續成長。