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冬天不忘節電 高市民政局提倡節約能源還能抽獎

攝影中心 / 記者劉學聖/即時報導
高雄市民政局到瑞豐夜市宣導冬季節電，希望提醒民眾在不是用電高峰的冬天，也能將節電的概念，落實到日常生活中。圖／高市民政局提供
高雄市民政局到瑞豐夜市宣導冬季節電，希望提醒民眾在不是用電高峰的冬天，也能將節電的概念，落實到日常生活中。圖／高市民政局提供

提到「節電」，大多數人都只有想到每年用電量高峰的6月到9月，但其實不只是夏季，即便到了冬天的平常生活中，也隱藏著許多看不見，卻會偷偷消耗電力的「吃電怪物」。由高雄市民政局主辦的「省電俠 打造全民樂活FUN城市 區里節電宣導活動」，特別選在年末進行，希望提醒民眾在不是用電高峰的冬天，也能將節電的概念，落實到日常生活中。

高雄市民政局表示，由於疫情狀況持續升溫，中央流行疫情指揮中心12月01日起正式啟動「秋冬防疫專案」，也影響民眾外出意願，有鑑於此，民政局今年首度嘗試將宣導重心運用在臉書粉絲專頁，與粉絲民眾進行線上互動，期間除進行留言分享抽獎、邀約民眾上傳家電照片計算用電量、線上直播宣導省電小撇步，也邀約知名藝人錄製節電小叮嚀，獲得民眾熱烈迴響，自11月20日第一波活動起跑至今，短短20天的時間，「雄愛民」粉絲已由原先的5,000多名，倍增至破1萬名，目前活動進行中，粉絲亦持續成長。

另一個特別的亮點是主辦單位選在瑞豐夜市進行街頭快閃活動，民眾只要在現場首度加入「雄愛民」粉絲專頁，即可獲贈「省電俠」專屬杯套乙個， 為了宣導本次節電，主辦單位特別邀請到擅長東南亞語言的youtuber「超強系列」運用年輕活潑的創意，加上自身的語言天份，拍攝出專屬的區里節電宣導影片，更多詳細的活動內容可上「雄愛民-高雄市政府民政局」粉絲專頁https://reurl.cc/Q3A0WZ查詢。

高雄市民政局到瑞豐夜市宣導冬季節電，希望提醒民眾在不是用電高峰的冬天，也能將節電的概念，落實到日常生活中。圖／高市民政局提供
高雄市民政局到瑞豐夜市宣導冬季節電，希望提醒民眾在不是用電高峰的冬天，也能將節電的概念，落實到日常生活中。圖／高市民政局提供

節電 省電 高雄市

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