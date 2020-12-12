柴山流彈事件說好的攔截網？ 陳其邁責成祕書長追查

高雄柴山昨天發生登山客遭海軍陸戰隊流貫穿左腳意外，讓民眾憂心日後登山也會莫名挨子彈，據了解，廿年前也曾發生軍方打靶誤傷事件，當時軍方承諾要加設攔截網，如今舊事重演，高雄市長陳其邁表示，會請祕書長楊明州洽軍方了解原委，並要求靶場竹設計安全無虞。

高雄市在2000年11月間也曾發生登山客遭軍方打靶誤傷事件，沒想到事隔20年，憾事再度重演。

陳其邁今早參加高市三民國小百年校慶前對此表示，昨天聽到陳姓登山客被流彈波及，第一時間就請海軍劉司令先停掉靶場射擊訓練，確認無虞之後再使回復使用，也派區長到府慰問，「人口密集地方進行射擊訓練，靶場的設計應再確認安全無虞」。

至於是否請軍方加設攔截網，陳表示，會請祕書長楊明州先向軍方了解那裡出了問題，務必要把安全防護作好。