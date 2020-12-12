高雄大跨年很嗆辣！ 光的3度空間+美食從耶誕到元旦假

高雄市今年跨年活動，打出「跨百光年」主軸，不只12月31日跨進明年元旦有3大舞台和光之劇場璀燦的呈現，整個活動其實24日就要展開，而且延續到明年1月3日。高雄市副市長史哲說，24日到30日、和明年元旦到1月3日，集中在海上舞台，跨年當晚是蓬萊、高流和海上舞台同時登場。為了爭取這次跨年活動商機，鄰近高雄港邊的餐旅業者多規畫優惠方案，要吸引遊客消費。

史哲今天在臉書貼文表示，今年的高雄「2021跨百光年」陸海空三向度「2+1舞台」，南面的是蓬萊舞台，北面的是高流舞台，中間的是海上舞台：高雄是海洋首都，「跨百光年」、港和船是演出的一部分，更將 跨百、跨海、跨界，整合陸、海、空三向度，呈現一場前所未見的跨百光年。

為了讓跨年活動成為高雄市的商機，高雄市政府規畫在活動場域周邊推出2公里長的美食市集，高雄市的餐旅業者也規畫住宿、餐飲優惠案爭取更多顧客。

漢來飯店西餐廳分別有高空跨年派對、跨年套餐，飯店本部則有跨年早鳥優惠；福容大飯店從12月31日到明年元月2日房價「6折加10%」的優惠；靠近大港橋的城市商旅真愛館和駁二館推跨年優惠，有每人1040 吃到飽、雙人加贈紅酒的優惠， 住宿除享最低5折起之外，當日再加贈精美迎賓禮，住宿用餐再享9折以上優惠。

義大世界今年自辦跨年晚會並將施放煙火，義大皇家酒店推出跨年星光消夜，顧客可邊品嘗消夜邊同步觀賞跨年晚會和煙火，義大天悅飯店也有空中花園星光BBQ專案，同樣抓緊 跨年和元旦商機。

高雄市政府另與商圈合作，吃的、用的、穿的，緊追跨年主題，各有吸引大人、小孩的促銷活動。