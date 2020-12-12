快訊

黎智英被控勾結外國勢力 鐵鍊纏腰押往法院

美FDA批准輝瑞疫苗！下周起運送首批290萬劑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄大跨年很嗆辣！ 光的3度空間+美食從耶誕到元旦假

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市今年跨年活動繞愛河灣展開。圖／高雄市政府提供
高雄市今年跨年活動繞愛河灣展開。圖／高雄市政府提供

高雄市今年跨年活動，打出「跨百光年」主軸，不只12月31日跨進明年元旦有3大舞台和光之劇場璀燦的呈現，整個活動其實24日就要展開，而且延續到明年1月3日。高雄市副市長史哲說，24日到30日、和明年元旦到1月3日，集中在海上舞台，跨年當晚是蓬萊、高流和海上舞台同時登場。為了爭取這次跨年活動商機，鄰近高雄港邊的餐旅業者多規畫優惠方案，要吸引遊客消費。

史哲今天在臉書貼文表示，今年的高雄「2021跨百光年」陸海空三向度「2+1舞台」，南面的是蓬萊舞台，北面的是高流舞台，中間的是海上舞台：高雄是海洋首都，「跨百光年」、港和船是演出的一部分，更將 跨百、跨海、跨界，整合陸、海、空三向度，呈現一場前所未見的跨百光年。

為了讓跨年活動成為高雄市的商機，高雄市政府規畫在活動場域周邊推出2公里長的美食市集，高雄市的餐旅業者也規畫住宿、餐飲優惠案爭取更多顧客。

漢來飯店西餐廳分別有高空跨年派對、跨年套餐，飯店本部則有跨年早鳥優惠；福容大飯店從12月31日到明年元月2日房價「6折加10%」的優惠；靠近大港橋的城市商旅真愛館和駁二館推跨年優惠，有每人1040 吃到飽、雙人加贈紅酒的優惠， 住宿除享最低5折起之外，當日再加贈精美迎賓禮，住宿用餐再享9折以上優惠。

義大世界今年自辦跨年晚會並將施放煙火，義大皇家酒店推出跨年星光消夜，顧客可邊品嘗消夜邊同步觀賞跨年晚會和煙火，義大天悅飯店也有空中花園星光BBQ專案，同樣抓緊　　跨年和元旦商機。

高雄市政府另與商圈合作，吃的、用的、穿的，緊追跨年主題，各有吸引大人、小孩的促銷活動。

高市府預計從24日起的跨年活動即會湧入人潮，呼籲民眾多利用大眾運輸工具，可搭高雄捷運橘線到西子灣站或鹽埕埔站轉輕軌到真愛碼頭站、駁二大義站、駁二蓬萊站，步行約5到10分鐘即可抵達高流舞台或蓬萊舞台。

高雄市今年跨年活動的海上舞台，從24日到明年1月3日都有表演活動。圖／高雄市政府提供
高雄市今年跨年活動的海上舞台，從24日到明年1月3日都有表演活動。圖／高雄市政府提供
高雄市今年跨年活動繞愛河灣展開。圖／高雄市政府提供
高雄市今年跨年活動繞愛河灣展開。圖／高雄市政府提供

跨年晚會 高雄市 義大世界

延伸閱讀

五月天、跨年 機捷延後收班

跨年晚會迎曙光 全台越夜越嗨

華園 跨年訂房率高

高雄跨百光年 史哲：海上跨年舞台港灣就定位

相關新聞

眷村濃濃人情味在這裡 左營老建業今晚起送舊年迎新年

高雄市左營老舊眷村建業新村在高雄市文化局的「以住代護」計畫下，這幾年陸續媒合引進50多戶人家入住，「村民們」多年來會自發...

金門水試所快閃市集熱鬧開市 逛市集抽好禮快來試手氣

週末假日想好去哪玩了嗎？不妨來趟古寧頭的快閃市集！金門縣水產試驗所今日舉辦「延續漁村的溫度•快閃市集」，規劃了漁村農特產...

冬天不忘節電 高市民政局提倡節約能源還能抽獎

提到「節電」，大多數人都只有想到每年用電量高峰的6月到9月，但其實不只是夏季，即便到了冬天的平常生活中，也隱藏著許多看不...

柴山流彈事件說好的攔截網？ 陳其邁責成祕書長追查

高雄柴山昨天發生登山客遭海軍陸戰隊流貫穿左腳意外，讓民眾憂心日後登山也會莫名挨子彈，據了解，廿年前也曾發生軍方打靶誤傷事...

高雄大跨年很嗆辣！ 光的3度空間+美食從耶誕到元旦假

高雄市今年跨年活動，打出「跨百光年」主軸，不只12月31日跨進明年元旦有3大舞台和光之劇場璀燦的呈現，整個活動其實24日...

屏東縣府首辦勞動大學 第一屆即吸引8百多人參加

屏東縣政府因應產業勞工需求，為增進勞工職能技術，今年首辦屏東縣勞動大學，吸引800多名學員參加，歷經半年的課程訓練，於昨...

高雄旗山每4.4人有1個老人 太平社區活動中心動工

高雄市旗山區老年人口達22.69%，其中太平里長者564人，長期沒有社區活動中心可使用，不利推動長照。旗山區公所協助居民...

屏縣議員：捷運比高鐵更迫切

屏東縣議會總質詢，縣議員洪明江關注高鐵南延屏東六塊厝站，跨高屏溪僅2公里，應延伸到潮州，也要重視捷運規畫。屏東縣長潘孟安...

寶來溫泉旅宿 5年內可望合法化

歷經18年努力，國有財產署南區分署與高市六龜寶來7家溫泉業者簽約，出租土地長達50年，旅宿業者可望5年內取得執照合法經營...

黃明志金門拍MV 楊鎮浯驚喜探班兩人二度合體

馬來西亞「創作鬼才」黃明志與專屬攝影團隊今日在金門水頭聚落拍攝MV，透過不同的方式幫忙行銷金門，金門縣長楊鎮浯在今晚也悄...

金門路燈超聰明！可自動調光定位 入圍智慧城市創新獎

智慧科技讓路燈也變聰明了。金門縣養工所以「路燈資訊管理」及「智慧調光路燈」系統的數位化管理，參選台北市電腦公會舉辦的「智...

公開徵募中華白海豚蹤跡 金門縣府每筆發600元獎金

每年農曆三月媽祖誕辰時，海域上都會有中華白海豚出水換氣的雪白身影，漁民認為牠們是來向媽祖祝壽的，暱稱為「媽祖魚」。金門縣...

熱門新聞

基隆節省住宅家電補助第二波來了 每電戶最高補助8千

影／次女么女早逝 七旬李碧華將思念化為大愛捐醫療巡迴車

學校真好孕！嘉市消防局借校園辦公300天3人順利懷孕

最糟糕簡報！台7丁新城橋展延還寫進度超前 吳澤成震怒

芭樂正好吃！ 今年盛產 價格高低差很多

影／這老闆沒機會當國手 拿數千萬全力為桌球紮根

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。