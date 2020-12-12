聽新聞
test
0:00 / 0:00
屏東縣府首辦勞動大學 第一屆即吸引8百多人參加
屏東縣政府因應產業勞工需求，為增進勞工職能技術，今年首辦屏東縣勞動大學，吸引800多名學員參加，歷經半年的課程訓練，於昨天在勞工育樂中心前廣場舉辦第一屆勞動大學成果展。
勞動暨青年發展處指出，首次開辦的勞動大學，規畫的課程著重產業及生活應用，包含室內配線班、廢棄物清除技術人員訓練班、堆高機操作人員、固定式起重機操作人員、車體包膜基礎班及無人機等34門課程，首屆即吸引800多名學員參與。
勞青處表示，勞動大學學員來自各行各業，其中包含想學堆高機與天車的自產銷合作社勞工，以及參加中餐烹調證照班，想藉此轉換跑道創業的求職者，甚至有劇團人員為了能自行處理電路損壞電，來參加室內配線證照班。
此外，除了技能學習，第一屆勞動大學成果展中，分別有可可初階培訓班、素食中餐烹調、室內配線、果蔬加工班、羊毛氈基礎設計應用班及手機攝影等6個成果。
屏東縣長潘孟安表示，縣府開辦勞動大學，希望鼓勵勞動者充實知能，提供在職進修及終身學習課程，並打造符合縣內產業及勞動者需求的課程，更貼近產業及勞動市場脈動，也提供勞動者所需專長技術，並期望以此仿效農業大學模式，吸引更多青年返鄉創業。
潘孟安還說，未來會持續調整勞動大學課程，除增加終身學習管道，還會注重培育勞動者所需讀專業技能，並強調「協助勞工朋友提升勞動力，是勞動大學開辦目的」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言