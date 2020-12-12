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屏東縣府首辦勞動大學 第一屆即吸引8百多人參加

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
屏東縣長潘孟安強調，協助勞工朋友提升勞動力，是勞動大學開辦目的。圖／屏東縣政府提供
屏東縣長潘孟安強調，協助勞工朋友提升勞動力，是勞動大學開辦目的。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府因應產業勞工需求，為增進勞工職能技術，今年首辦屏東縣勞動大學，吸引800多名學員參加，歷經半年的課程訓練，於昨天在勞工育樂中心前廣場舉辦第一屆勞動大學成果展。

勞動暨青年發展處指出，首次開辦的勞動大學，規畫的課程著重產業及生活應用，包含室內配線班、廢棄物清除技術人員訓練班、堆高機操作人員、固定式起重機操作人員、車體包膜基礎班及無人機等34門課程，首屆即吸引800多名學員參與。

勞青處表示，勞動大學學員來自各行各業，其中包含想學堆高機與天車的自產銷合作社勞工，以及參加中餐烹調證照班，想藉此轉換跑道創業的求職者，甚至有劇團人員為了能自行處理電路損壞電，來參加室內配線證照班。

此外，除了技能學習，第一屆勞動大學成果展中，分別有可可初階培訓班、素食中餐烹調、室內配線、果蔬加工班、羊毛氈基礎設計應用班及手機攝影等6個成果。

屏東縣長潘孟安表示，縣府開辦勞動大學，希望鼓勵勞動者充實知能，提供在職進修及終身學習課程，並打造符合縣內產業及勞動者需求的課程，更貼近產業及勞動市場脈動，也提供勞動者所需專長技術，並期望以此仿效農業大學模式，吸引更多青年返鄉創業。

潘孟安還說，未來會持續調整勞動大學課程，除增加終身學習管道，還會注重培育勞動者所需讀專業技能，並強調「協助勞工朋友提升勞動力，是勞動大學開辦目的」。

屏東縣政府因應產業勞工需求，為增進勞工職能技術，今年首辦屏東縣勞動大學，即吸引800多名學員參加。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府因應產業勞工需求，為增進勞工職能技術，今年首辦屏東縣勞動大學，即吸引800多名學員參加。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府 潘孟安 青年

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