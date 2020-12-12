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高雄旗山每4.4人有1個老人 太平社區活動中心動工

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市旗山太平社區明年將有活動中心推展長照工作。記者徐白櫻／翻攝
高市旗山太平社區明年將有活動中心推展長照工作。記者徐白櫻／翻攝

高雄市旗山區老年人口達22.69%，其中太平里長者564人，長期沒有社區活動中心可使用，不利推動長照。旗山區公所協助居民爭取經費，太平社區活動中心昨日正式動工，明年起社區長輩將有空間成立長照據點，日後往B級複合長照據點邁進，讓長者可以在地老化

在衛生福利部經費補助下，太平里社區活動中心昨舉辦動土儀式，高市議員林義迪、林富寶、朱信強，以及旗山區長謝健成、里長鄭明成等人祭拜動土，工程預計明年年底完工，社區長輩開心不已。

旗山區公所社會課長林靜芳指出，偏鄉許多社區的老年人比例高，旗山區太平里鄰近大德、瑞吉、三協、湄洲、竹峰及永和等里，總人數占全旗山區一半，屬人口密集區，也是文教商業中心，因社區沒有活動中心，無固定處所推展照顧服務長照工作。

未來活動中心可設置關懷據點及日間照顧中心，兼具健康促進、樂齡學習、餐飲服務、照顧喘息及延緩失能等功能，並輔導鄰近社區推動C級長照巷弄站，讓旗山區長照邁向新的里程碑。

高市旗山區太平社區活動中心昨日動土，明年社區長輩將有空間成立長照據點。記者徐白櫻／翻攝
高市旗山區太平社區活動中心昨日動土，明年社區長輩將有空間成立長照據點。記者徐白櫻／翻攝

長照 老年人口 老化

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