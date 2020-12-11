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高雄跨百光年 史哲：海上跨年舞台港灣就定位

中央社 / 高雄11日電

高雄跨年活動「2021 跨百光年」規劃3座舞台，其中海上舞台今天在港灣就定位，高雄市副市長史哲在臉書貼出紀錄影片，呼籲民眾加入影像徵集，共同參與昨天啟用的「百年視窗」。

高雄市長陳其邁昨天啟動「百年視窗」，在高雄愛河出海口旁大元國際大樓投影數十張高雄歷史照片；陳其邁表示，希望透過老照片，作為高雄將跨越自「打狗」改名100年的倒數預告。

「港灣，是高雄發展的核心」，史哲表示，這次跨年要讓高雄港灣化身大型劇場舞台，成為回顧高雄百年、展望未來新世紀載體。史無前例陸海空3向度展演「2021跨百光年」24日到公元2021年1月3日登場，高雄跨年夜將有全台獨創同場2+1舞台。

史哲表示，跨百光年從高雄歷史為起點，佇立在愛河與高雄港交界大樓，肩負「百年視窗」角色，在昨天晚間鳴槍啟動跨百倒數，將長50公尺、寬48公尺建築物變耀眼投影幕，用老照片穿梭時空、追憶過往，歡迎民眾投稿「餅乾盒行動-影像徵集」計畫，共同參與。

跨年 愛河

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