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黃明志金門拍MV 楊鎮浯驚喜探班兩人二度合體

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
馬來西亞「創作鬼才」黃明志（左二）今日在金門水頭聚落拍攝MV，金門縣長楊鎮浯（右二）率觀光處長丁健剛（左一）等人現身探班，一起搞怪合影。記者蔡家蓁／攝影
馬來西亞「創作鬼才」黃明志（左二）今日在金門水頭聚落拍攝MV，金門縣長楊鎮浯（右二）率觀光處長丁健剛（左一）等人現身探班，一起搞怪合影。記者蔡家蓁／攝影

馬來西亞「創作鬼才」黃明志與專屬攝影團隊今日在金門水頭聚落拍攝MV，透過不同的方式幫忙行銷金門，金門縣長楊鎮浯在今晚也悄悄現身探班，除慰問拍攝團隊的辛勞，也與黃明志相見歡，這也是繼上次飆歌後，兩人二度在金門合體，楊鎮浯表示，很高興黃明志的新曲MV能夠選在金門取景拍攝，相信金門的美，可以讓整首MV更加豐富精彩。

黃明志繼9月27日深夜在金門KTV與縣長楊鎮浯合體，直播飆唱成名代表作《飄向北方》，並為金門縣政府辦理的「金沙陽翟-積不可獅」樂高主題活動大打廣告，身兼破億點閱率網紅的黃明志，也成功吸引大量歌迷與粉絲關注，為疫後期間的金門，帶動觀光旅遊熱潮。

最近黃明志即將推出最新的華語歌曲，曲風與歌曲內容尚未曝光，但MV場景將有濃濃的金門味，黃明志過去曾表示，金門的環境和他的老家很相似，而且金門人的熱情讓他著迷，新曲MV場景特別選在金門拍攝，也率領專屬攝影團隊來金門取景，MV完整收錄金城后浦老街、城隍廟、武廟、總兵署、靈濟寺、存德中藥行、水頭碼頭、金水國小與風獅爺文物坊等金門各知名景點與古剎。

今天一整天都在忙於拍攝MV的黃明志，在晚間6點多看到來探班的楊鎮浯，也相當開心，還熱情的跟他擁抱起來，兩人相談甚歡，楊鎮浯詢問拍攝的進度，與有無需要協助的事宜，並提醒黃明志金門的夜晚比較寒冷，要注意保暖，沒想到黃明志提起有「金門水（金門高粱酒）」就不怕，說完兩人就相視一笑。

楊鎮浯表示，金門的觀光旅遊特色包羅萬象，擁有閩南文化、僑鄉文化、自然生態與戰役史蹟等四大元素，相信金門的美，可以讓整首MV更多采多姿，也希望透過黃明志新曲MV的推出，可以讓更多的亞洲歌迷能夠看見金門迷人的景色，並歡迎歌迷都可以來到金門這座島嶼尋找MV各個場景。

金門縣長楊鎮浯（左）在今天晚間6點多到大馬歌手黃明志（右）拍攝MV的現場探班，兩人喜相逢，黃明志還送給楊鎮浯最新的專輯。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯（左）在今天晚間6點多到大馬歌手黃明志（右）拍攝MV的現場探班，兩人喜相逢，黃明志還送給楊鎮浯最新的專輯。記者蔡家蓁／攝影
馬來西亞「創作鬼才」黃明志與專屬攝影團隊今日在金門水頭聚落拍攝MV，金門縣長楊鎮浯在今天晚間6點多也悄悄現身探班，並關心拍攝的進度。記者蔡家蓁／攝影
馬來西亞「創作鬼才」黃明志與專屬攝影團隊今日在金門水頭聚落拍攝MV，金門縣長楊鎮浯在今天晚間6點多也悄悄現身探班，並關心拍攝的進度。記者蔡家蓁／攝影

金門 楊鎮浯

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