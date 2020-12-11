金門路燈超聰明！可自動調光定位 入圍智慧城市創新獎
智慧科技讓路燈也變聰明了。金門縣養工所以「路燈資訊管理」及「智慧調光路燈」系統的數位化管理，參選台北市電腦公會舉辦的「智慧城市創新應用獎」，以「縣政的服務我來牽成 城裡的月光我來照明」作為提案，他們將全國首創「定位連網」、尋找風獅爺、警消連線等創新應用一一呈現，入圍智慧城市創新應用獎初選，是離島首個入選的機關組。
台南市先前發生女大生行經僻靜道路遭擄殺，因為該處路燈故障多時遭橫禍。金門縣養工所表示，有了智慧電線桿，若路燈有故障就會自動通報，此外，路燈還結合監測空氣品質、風標、監視器與SOS等多重功能。
金門縣養工所所長吳志偉表示，日前參加「2021智慧城市創新應用獎」活動，他們著手將路燈管理系統、QR-Code定位聯網及各政府單位服務串聯，以及智慧路燈調光系統結合，以智慧政府應用領域提出「縣政的服務我來牽成，城里的夜光我來照亮」服務名稱參選，沒想到大受評委肯定。
吳志偉提到，金門縣現有路燈約1萬6千多盞，養工所透過對公共設備管理，整合與公共行政相關之資訊及相關之空間資料，利用地理資訊系統GIS輔助建立一套滿足公共設備管理者之查詢資訊系統，另外更發展出路燈QR-Code，是全國首創「定位連網」便民創新應用系統，除道路/路燈報修外，更有旅遊資訊、尋找風獅爺、垃圾通、警消資訊等。
此外，金門路燈也結合Google導航，提供民眾及遊客隨時隨地，可方便取得在地資訊之1萬6千餘個資訊站，且不需下載一大堆的APP就能達到目的，隨時掌握所需資訊，並且達到跨單位介接整合，例如民眾在沒有路名或地標的產業道路，在撥打119電話求援時，報出附近路燈編號，消防人員即可得知該地座標前往救援。
針對一些生態區，養工所也建置智慧調光路燈，減少對農作物、生態保育、濕地等照度影響，養工所也請各鄉鎮公所及縣府相關單位提供生態敏感區清單供他們參考，因應智慧路燈調光系統，可利用科技的力量針對生態環境、深夜無人時段等做路燈亮度調整，不僅可降低光害影響，更符合永續環保、節能減碳的目標。吳志偉也透露，金門路燈的電費已經從過往的一年要1800多萬，調降為一年電費約為600萬，明顯省很大。
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