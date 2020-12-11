金門路燈超聰明！可自動調光定位 入圍智慧城市創新獎

智慧科技讓路燈也變聰明了。金門縣養工所以「路燈資訊管理」及「智慧調光路燈」系統的數位化管理，參選台北市電腦公會舉辦的「智慧城市創新應用獎」，以「縣政的服務我來牽成 城裡的月光我來照明」作為提案，他們將全國首創「定位連網」、尋找風獅爺、警消連線等創新應用一一呈現，入圍智慧城市創新應用獎初選，是離島首個入選的機關組。

台南市先前發生女大生行經僻靜道路遭擄殺，因為該處路燈故障多時遭橫禍。金門縣養工所表示，有了智慧電線桿，若路燈有故障就會自動通報，此外，路燈還結合監測空氣品質、風標、監視器與SOS等多重功能。

金門縣養工所所長吳志偉表示，日前參加「2021智慧城市創新應用獎」活動，他們著手將路燈管理系統、QR-Code定位聯網及各政府單位服務串聯，以及智慧路燈調光系統結合，以智慧政府應用領域提出「縣政的服務我來牽成，城里的夜光我來照亮」服務名稱參選，沒想到大受評委肯定。

吳志偉提到，金門縣現有路燈約1萬6千多盞，養工所透過對公共設備管理，整合與公共行政相關之資訊及相關之空間資料，利用地理資訊系統GIS輔助建立一套滿足公共設備管理者之查詢資訊系統，另外更發展出路燈QR-Code，是全國首創「定位連網」便民創新應用系統，除道路/路燈報修外，更有旅遊資訊、尋找風獅爺、垃圾通、警消資訊等。

此外，金門路燈也結合Google導航，提供民眾及遊客隨時隨地，可方便取得在地資訊之1萬6千餘個資訊站，且不需下載一大堆的APP就能達到目的，隨時掌握所需資訊，並且達到跨單位介接整合，例如民眾在沒有路名或地標的產業道路，在撥打119電話求援時，報出附近路燈編號，消防人員即可得知該地座標前往救援。