快訊

顧立雄捲入行車糾紛搭車離開 警幫澄清⋯上山駕駛無辜

公開徵募中華白海豚蹤跡 金門縣府每筆發600元獎金

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣水產試驗所將公開徵募金門海域中華白海豚目擊紀錄，只要能提供109年中華白海豚目擊時間、位置，並提供照片或影片佐證，每筆有效目擊紀錄將提供新台幣600元的獎勵金，歡迎民眾踴躍提供。圖／讀者提供
金門縣水產試驗所將公開徵募金門海域中華白海豚目擊紀錄，只要能提供109年中華白海豚目擊時間、位置，並提供照片或影片佐證，每筆有效目擊紀錄將提供新台幣600元的獎勵金，歡迎民眾踴躍提供。圖／讀者提供

每年農曆三月媽祖誕辰時，海域上都會有中華白海豚出水換氣的雪白身影，漁民認為牠們是來向媽祖祝壽的，暱稱為「媽祖魚」。金門縣水產試驗所今表示，將公開徵募金門海域中華白海豚目擊紀錄，只要能提供109年中華白海豚目擊時間、位置，並提供照片或影片佐證，每筆有效目擊紀錄將提供600元獎勵金，歡迎民眾踴躍提供。

「中華白海豚」是瀕臨絕種的保育生物，成長需花費10年時間，才能生育，雌豚懷孕期為11個月，每胎只能生育1只海豚寶寶，一生最多可生6隻幼豚，珍稀程度由此可見。目前全台的數量不多，牠通常出現在水深不超過20公尺的近海地帶，成年後呈現白色到明亮的粉紅色，又有「粉紅海豚」之稱。

金門縣水試所表示，近期接受海洋委員會補助執行金門海域中華白海豚調查計畫，公開徵募金門海域中華白海豚目擊紀錄，只要能提供109年中華白海豚目擊時間、位置，並提供照片或影片佐證，即能加入金門中華白海豚公民科學調查的行列，為鼓勵民眾回報目擊紀錄，會提供每筆新台幣600元的獎勵金。

收件採預約後到府收件，登記截至109年12月16日止，請手上有照片或影片的鄉親不要錯過。請撥打326408留下聯絡方式(上班日8:00-12:00、13:30-17:30)，本所將派員到府收件。未竟事宜，將公布於水試所的「守鱟幸福」粉絲專頁。

水試所也將在明天的「延續懷舊漁村的溫度快閃市集」設置推廣攤位，並辦理現場收件，有興趣的鄉親歡迎屆時到場詢問，並感受漁村市集樸實懷舊的溫度。

海豚 金門

延伸閱讀

向下扎根！多位世界級羽球國手跨海金門教小朋友打球

台北總主教關懷金門 盼更多投入社福工作

任內創9成3治安滿意度 前金門警局長張國雄獲榮譽縣民

金門招攬企業旅遊第一彈 新光近千名員工暢遊網美景點

相關新聞

黃明志金門拍MV 楊鎮浯驚喜探班兩人二度合體

馬來西亞「創作鬼才」黃明志與專屬攝影團隊今日在金門水頭聚落拍攝MV，透過不同的方式幫忙行銷金門，金門縣長楊鎮浯在今晚也悄...

向下扎根！多位世界級羽球國手跨海金門教小朋友打球

台北市立大學競技運動訓練研究所為使羽球運動向下扎根，與金門縣政府教育處合作，今起一連兩天跨海到金門縣中正國小，舉辦「地方...

六龜寶來7家業者與國產署簽約50年 距離合法化更近了

歷經18年努力，國有財產署南區分署與高市六龜寶來7家溫泉業者簽訂專案設定地上權合約，今天上午在茂管處新威行政中心舉辦頒證...

造福偏鄉居家醫療服務 安成餐飲集團贈奇美醫療服務車

安成餐飲公司及安禾國貿公司今天捐贈奇美醫學中心社區醫療服務車9人廂型車及20人中型巴士各ㄧ輛。此次安成執行長羅文傑與另一...

高雄市議會藍營取得5委員會正副召集人 掌握小組優勢

高雄市議員今天重新選排各委員會成員，國民黨團拿下民政、社政、教育、財經委員會和法規委員會的第一召集人和第二召集人，民進黨...

到美濃旅遊時要注意交通安全 福美路正進行水利工程

到明年7月之前，假日、春節、春假期間到美濃旅遊，如要經美濃區福美路一帶，要留意交通安全與避開塞車時段，因為高雄市水利局在...

岡山車站前的千坪開發案 他說：投資10億可獲20億效益

高雄市政府位在高雄岡山火車站前丶原岡山果菜批發市場土地1千坪，將配合捷運岡山路竹延伸線與民間共同開發，高雄市副市長林欽榮...

蔣月惠控縣府圖利勾結財團 潘孟安：不要亂扣帽子

屏東縣議會今總質詢，縣議員蔣月惠質詢時開頭唱歌，唱自創的「陳山茶後嗣悲歌」，嗆政府剝奪建國自助餐權利，唱完歌後，蔣月惠高...

大量裸身假女模棄置墾丁國家公園　警方找到主人開罰

墾丁國家公園一處草原的林投樹旁日前驚見堆置大量假人女模特兒，「驚悚」畫面引發關注，當地居民懷疑是外地人載來丟棄；恆春警分...

本月第7隻！高雄茄萣濕地又見黑面琵鷺癱軟死亡

黑面琵鷺來台過冬，上週至今，高雄茄萣濕地陸續傳出黑琵生病與死亡。 今天上午，保育志工又在濕地發現一隻倒臥水面，保育志工進...

墾丁國家公園蛾類生態 發現59台灣新紀錄種、8世界新種

墾丁國家公園動植物生態豐富，墾管處成立36年來首度針對蛾類進行多樣性調查研究，國立中山大學生物科學系教授顏聖紘團隊歷時2...

高雄今空品欠佳 環保局提醒：避免長時間戶外活動

高雄市環保局官方Line「空品報你知」提醒，今天高雄大環境風場偏弱，加上濕度高， 汙染物推進、擴散效率轉差，在下風處的高...

熱門新聞

基隆節省住宅家電補助第二波來了 每電戶最高補助8千

影／次女么女早逝 七旬李碧華將思念化為大愛捐醫療巡迴車

學校真好孕！嘉市消防局借校園辦公300天3人順利懷孕

虎頭山拚觀光 將闢路建旅服中心

最糟糕簡報！台7丁新城橋展延還寫進度超前 吳澤成震怒

記得儲水！桃園、龜山3.6萬戶 14日將停水16小時

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。