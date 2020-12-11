公開徵募中華白海豚蹤跡 金門縣府每筆發600元獎金

每年農曆三月媽祖誕辰時，海域上都會有中華白海豚出水換氣的雪白身影，漁民認為牠們是來向媽祖祝壽的，暱稱為「媽祖魚」。金門縣水產試驗所今表示，將公開徵募金門海域中華白海豚目擊紀錄，只要能提供109年中華白海豚目擊時間、位置，並提供照片或影片佐證，每筆有效目擊紀錄將提供600元獎勵金，歡迎民眾踴躍提供。

「中華白海豚」是瀕臨絕種的保育生物，成長需花費10年時間，才能生育，雌豚懷孕期為11個月，每胎只能生育1只海豚寶寶，一生最多可生6隻幼豚，珍稀程度由此可見。目前全台的數量不多，牠通常出現在水深不超過20公尺的近海地帶，成年後呈現白色到明亮的粉紅色，又有「粉紅海豚」之稱。

金門縣水試所表示，近期接受海洋委員會補助執行金門海域中華白海豚調查計畫，公開徵募金門海域中華白海豚目擊紀錄，只要能提供109年中華白海豚目擊時間、位置，並提供照片或影片佐證，即能加入金門中華白海豚公民科學調查的行列，為鼓勵民眾回報目擊紀錄，會提供每筆新台幣600元的獎勵金。

收件採預約後到府收件，登記截至109年12月16日止，請手上有照片或影片的鄉親不要錯過。請撥打326408留下聯絡方式(上班日8:00-12:00、13:30-17:30)，本所將派員到府收件。未竟事宜，將公布於水試所的「守鱟幸福」粉絲專頁。

水試所也將在明天的「延續懷舊漁村的溫度快閃市集」設置推廣攤位，並辦理現場收件，有興趣的鄉親歡迎屆時到場詢問，並感受漁村市集樸實懷舊的溫度。