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向下扎根！多位世界級羽球國手跨海金門教小朋友打球

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
臺北市立大學校長戴遐齡（左五）帶領多位羽球國手來金門教小朋友打羽球，金門副縣長黃怡凱（左四）特別到場致意。圖／縣府提供
臺北市立大學校長戴遐齡（左五）帶領多位羽球國手來金門教小朋友打羽球，金門副縣長黃怡凱（左四）特別到場致意。圖／縣府提供

北市立大學競技運動訓練研究所為使羽球運動向下扎根，與金門縣政府教育處合作，今起一連兩天跨海到金門縣中正國小，舉辦「地方教育輔導─國小學童羽球增能工作坊」活動，請來金門籍羽球好手李洋及王齊麟（世界雙打排名第7雙打國手）、周天成（世界單打排名第2單打國手）等人教學生打球，小朋友超開心。

這批台灣羽球界的菁英，由北市大校長戴遐齡率領校內師培中心主任劉述懿、競技運動訓練研究所所長陳奕良及校內相關系所教授與國內頂尖羽球選手與陳宏麟教練訪金，球員包括李洋及王齊麟、周天成及程琪雅（混雙國手）。

金門縣教育處長羅德水表示，近年來羽球運動在金門蓬勃發展，特別是今年於金門縣政府教育處大力協助下，金城學區、金沙學區增聘兩位羽球學區專任教練，使金門縣東西半島羽球教練資源得以整合，選手訓練得以銜接。除此之外金門縣政府與金門體育會亦大力支持縣內各級羽球賽事辦理，使金門羽球人口大幅增加，每逢假日體育場內的羽球場地總能看到家長帶著孩子一起享受羽球運動的樂趣。

羅德水也說，這次活動，主要透過專業羽球選手指導，提升縣內國小學童羽球基本動作與戰術技能，並增加學童對於羽球運動傷害防護的知識，希望藉由國內頂尖羽球選手與國小學童交流，將羽球運動扎根推廣至基層。

為使羽球運動向下紮根，臺北市立大學競技運動訓練研究所特別跨海到金門縣中正國小舉辦「國小學童羽球增能工作坊」活動，由國手教學子打球。圖／縣府提供
為使羽球運動向下紮根，臺北市立大學競技運動訓練研究所特別跨海到金門縣中正國小舉辦「國小學童羽球增能工作坊」活動，由國手教學子打球。圖／縣府提供
臺北市立大學校長戴遐齡帶領多位羽球國手來金門教小朋友打羽球，她在主持開訓典禮時，也逐一介紹國手。圖／縣府提供
臺北市立大學校長戴遐齡帶領多位羽球國手來金門教小朋友打羽球，她在主持開訓典禮時，也逐一介紹國手。圖／縣府提供

金門 北市 體育

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