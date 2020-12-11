快訊

誤擊柴山登山客的彈頭找到了！ 疑是機槍子彈

校園設「青天三鍘刀」萌Ｑ公仔，真能達到法治與品格教育？

用縮小燈開賽車！極速尬車高雄駁二倉庫啟動

攝影中心 / 記者劉學聖／高雄即時報導
「XR極速尬車」特展，首站從12月起在高雄駁二C8-1倉庫啟動，運用體感裝置，操控遠端的遙控賽車，彷彿用上多啦A夢「縮小燈」的世界，打破VR獨樂樂的模式，周遭的人也可以看見真實車輛在競賽。記者劉學聖／攝影
「XR極速尬車」特展，首站從12月起在高雄駁二C8-1倉庫啟動，運用體感裝置，操控遠端的遙控賽車，彷彿用上多啦A夢「縮小燈」的世界，打破VR獨樂樂的模式，周遭的人也可以看見真實車輛在競賽。記者劉學聖／攝影

想要體驗緊張刺激的VR賽車嗎?南部一家科技公司以虛實整合技術，推出「XR極速尬車」特展，首站從12月起在高雄駁二C8-1倉庫啟動，營運為期3個月，運用體感裝置，操控遠端的遙控賽車，彷彿用上多啦A夢「縮小燈」的世界，打破VR獨樂樂的模式，周遭的人也可以看見真實車輛在競賽。

藏識科技總經理任念志表示，許多人孩童時期的夢想，就是回憶起多啦A夢用縮小燈，讓一群孩子們能夠坐進遙控車，體驗大人開著汽車的感覺。他們規劃的微縮賽車場有直線加速路段、連續急速彎道及座無虛席的觀眾看台，完整呈現真實賽道細節。當玩家坐上體感回饋的賽車椅上，戴著VR裝置，車輛奔馳於微縮賽道之中。映目眼簾的是不斷飛馳而過的微縮賽道真實場景，耳邊響起的除了轟隆的引擎聲浪之外，身體也會隨著體感座椅左右晃動，還有一旁現場觀眾為賽道上競速的賽車的加油聲，彷彿置身真正的賽車賽事中，十分逼真、刺激。

「XR極速尬車」特展，首站從12月起在高雄駁二C8-1倉庫啟動，運用體感裝置，操控遠端的遙控賽車，彷彿用上多啦A夢「縮小燈」的世界，打破VR獨樂樂的模式，周遭的人也可以看見真實車輛在競賽。記者劉學聖／攝影
「XR極速尬車」特展，首站從12月起在高雄駁二C8-1倉庫啟動，運用體感裝置，操控遠端的遙控賽車，彷彿用上多啦A夢「縮小燈」的世界，打破VR獨樂樂的模式，周遭的人也可以看見真實車輛在競賽。記者劉學聖／攝影
「XR極速尬車」特展，首站從12月起在高雄駁二C8-1倉庫啟動，運用體感裝置，操控遠端的遙控賽車，彷彿用上多啦A夢「縮小燈」的世界，打破VR獨樂樂的模式，周遭的人也可以看見真實車輛在競賽。記者劉學聖／攝影
「XR極速尬車」特展，首站從12月起在高雄駁二C8-1倉庫啟動，運用體感裝置，操控遠端的遙控賽車，彷彿用上多啦A夢「縮小燈」的世界，打破VR獨樂樂的模式，周遭的人也可以看見真實車輛在競賽。記者劉學聖／攝影
南部一家科技公司以虛實整合技術，推出「XR極速尬車」特展，首站從12月起在高雄駁二C8-1倉庫啟動。記者劉學聖／攝影
南部一家科技公司以虛實整合技術，推出「XR極速尬車」特展，首站從12月起在高雄駁二C8-1倉庫啟動。記者劉學聖／攝影

駁二 VR

延伸閱讀

運動甜姐兒夏美 搶先體驗地表最「硬」超級馬拉松賽道

浪漫台三線2021新竹縣「戀戀桐花」賽事介紹

2020 台北馬拉松 21K 路線 哲睿教練帶你走一遍！

釋放賽道野性！賓士Mercedes-AMG Track Day體驗世界最速的極致饗宴

相關新聞

六龜寶來7家業者與國產署簽約50年 距離合法化更近了

歷經18年努力，國有財產署南區分署與高市六龜寶來7家溫泉業者簽訂專案設定地上權合約，今天上午在茂管處新威行政中心舉辦頒證...

造福偏鄉居家醫療服務 安成餐飲集團贈奇美醫療服務車

安成餐飲公司及安禾國貿公司今天捐贈奇美醫學中心社區醫療服務車9人廂型車及20人中型巴士各ㄧ輛。此次安成執行長羅文傑與另一...

高雄市議會藍營取得5委員會正副召集人 掌握小組優勢

高雄市議員今天重新選排各委員會成員，國民黨團拿下民政、社政、教育、財經委員會和法規委員會的第一召集人和第二召集人，民進黨...

到美濃旅遊時要注意交通安全 福美路正進行水利工程

到明年7月之前，假日、春節、春假期間到美濃旅遊，如要經美濃區福美路一帶，要留意交通安全與避開塞車時段，因為高雄市水利局在...

岡山車站前的千坪開發案 他說：投資10億可獲20億效益

高雄市政府位在高雄岡山火車站前丶原岡山果菜批發市場土地1千坪，將配合捷運岡山路竹延伸線與民間共同開發，高雄市副市長林欽榮...

蔣月惠控縣府圖利勾結財團 潘孟安：不要亂扣帽子

屏東縣議會今總質詢，縣議員蔣月惠質詢時開頭唱歌，唱自創的「陳山茶後嗣悲歌」，嗆政府剝奪建國自助餐權利，唱完歌後，蔣月惠高...

大量裸身假女模棄置墾丁國家公園　警方找到主人開罰

墾丁國家公園一處草原的林投樹旁日前驚見堆置大量假人女模特兒，「驚悚」畫面引發關注，當地居民懷疑是外地人載來丟棄；恆春警分...

本月第7隻！高雄茄萣濕地又見黑面琵鷺癱軟死亡

黑面琵鷺來台過冬，上週至今，高雄茄萣濕地陸續傳出黑琵生病與死亡。 今天上午，保育志工又在濕地發現一隻倒臥水面，保育志工進...

墾丁國家公園蛾類生態 發現59台灣新紀錄種、8世界新種

墾丁國家公園動植物生態豐富，墾管處成立36年來首度針對蛾類進行多樣性調查研究，國立中山大學生物科學系教授顏聖紘團隊歷時2...

高雄今空品欠佳 環保局提醒：避免長時間戶外活動

高雄市環保局官方Line「空品報你知」提醒，今天高雄大環境風場偏弱，加上濕度高， 汙染物推進、擴散效率轉差，在下風處的高...

共享汽車進軍高雄 租1小時250元

高雄將有共享汽車進場！高雄市交通局近日核准iRent共享汽車進軍高雄，預計月底前有100輛共享汽車投放至人口稠密的12個...

高雄YouBike 2.0 明年目標設千站

高雄YouBike 2.0公共自行車系統今年7月起營運至今，在全市設置達800站、約7600輛，短短4、5個月使用人次累...

熱門新聞

基隆節省住宅家電補助第二波來了 每電戶最高補助8千

影／次女么女早逝 七旬李碧華將思念化為大愛捐醫療巡迴車

學校真好孕！嘉市消防局借校園辦公300天3人順利懷孕

虎頭山拚觀光 將闢路建旅服中心

記得儲水！桃園、龜山3.6萬戶 14日將停水16小時

最糟糕簡報！台7丁新城橋展延還寫進度超前 吳澤成震怒

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。