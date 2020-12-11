用縮小燈開賽車！極速尬車高雄駁二倉庫啟動
想要體驗緊張刺激的VR賽車嗎?南部一家科技公司以虛實整合技術，推出「XR極速尬車」特展，首站從12月起在高雄駁二C8-1倉庫啟動，營運為期3個月，運用體感裝置，操控遠端的遙控賽車，彷彿用上多啦A夢「縮小燈」的世界，打破VR獨樂樂的模式，周遭的人也可以看見真實車輛在競賽。
藏識科技總經理任念志表示，許多人孩童時期的夢想，就是回憶起多啦A夢用縮小燈，讓一群孩子們能夠坐進遙控車，體驗大人開著汽車的感覺。他們規劃的微縮賽車場有直線加速路段、連續急速彎道及座無虛席的觀眾看台，完整呈現真實賽道細節。當玩家坐上體感回饋的賽車椅上，戴著VR裝置，車輛奔馳於微縮賽道之中。映目眼簾的是不斷飛馳而過的微縮賽道真實場景，耳邊響起的除了轟隆的引擎聲浪之外，身體也會隨著體感座椅左右晃動，還有一旁現場觀眾為賽道上競速的賽車的加油聲，彷彿置身真正的賽車賽事中，十分逼真、刺激。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言