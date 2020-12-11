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六龜寶來7家業者與國產署簽約50年 距離合法化更近了
歷經18年努力，國有財產署南區分署與高市六龜寶來7家溫泉業者簽訂專案設定地上權合約，今天上午在茂管處新威行政中心舉辦頒證儀式，簽約期達50年，業者可望5年內取得旅館執照，距離合法化不遠，此案是全台第一個成功案例。業者感慨說，「等這天等了18年，感謝政府沒有忘記我們」。
六龜寶來溫泉區約9成溫泉旅舍蓋在國有土地上，因用地問題導致合法化過程緩慢。在財政部同意下，國產署以專案設定地上權的方式與溫泉業者簽約，上月至今，共有國蘭花園、轉角26、山澤居、嘉寶、芳晨、鴻來與竹梅園等7家溫泉會館完成簽約。
上午國產署南區分署長黃莉莉頒發合約書給7家業者，現場另有多家金融機構代表到場見證，有了契約書後，日後業者可向銀行貸款更新設施或重建，更具競爭力。
國產署長曾國基表示，他以嫁女兒的心情出席活動，後續還有建築執照與旅館業執照核發等申請作業程序，業者還要花5年左右才能真正合法化；基於扶植產業需求，財政部同意讓寶來業者以「專案提供設定地上權」方式取得50年合約，此處是全台第一個成功案例，每年租金82萬元，共替國庫創造1.4億元收益。
茂管處長簡慶發用「苦守寒窯18年」來形容溫泉業合法化過程艱辛，一路走來不容易。業者簡明辰、黃和榮等人說，寶來溫泉開發超過30年，中間經歷八八風災慘澹經營，苦熬多年終於看見希望。
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