高雄捷運聯開案說明會 期許未來帶動岡山地區發展
不讓台北專美於前，高雄市政府將位在高雄岡山火車站前的市有地，配合捷運岡山路竹延伸線與民間共同開發，高雄市副市長林欽榮丶捷運局長吳義隆今天對外說明開發計畫，宣布啓動聯合開發事宜，期許整個開發案帶動岡山地區發展。
高雄捷運局長吳義隆表示這塊地原為岡山果菜市場，約1千坪，使用分區屬都市計畫第一種商業區，為有效利用捷運土地資源，將依據大眾捷運法第七條規定，辦理聯合開發。高架的捷運車站就在這片土地和火車站之間，吳義隆說，此基地的聯合開發，如投資10億元，將來可產生20億的價值，加上南科路竹園區與橋科進駐，未來效益可期。而高雄捷運局等單會開會研商後，將會興建無障礙天橋連接捷運站、火車站及碧紅里，讓火車站東側的民眾進出火車站及捷運站更方便。
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