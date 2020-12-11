快訊

獨／顧立雄、王美花昨仰德大道交通事故 他們為何去那？

高雄捷運聯開案說明會 期許未來帶動岡山地區發展

攝影中心 / 記者劉學聖／高雄即時報導
高雄市捷運局長吳義隆說明岡山原果菜市場土地的聯合開發效益。記者劉學聖／攝影
高雄市捷運局長吳義隆說明岡山原果菜市場土地的聯合開發效益。記者劉學聖／攝影

不讓台北專美於前，高雄市政府將位在高雄岡山火車站前的市有地，配合捷運岡山路竹延伸線與民間共同開發，高雄市副市長林欽榮丶捷運局長吳義隆今天對外說明開發計畫，宣布啓動聯合開發事宜，期許整個開發案帶動岡山地區發展。

高雄捷運局長吳義隆表示這塊地原為岡山果菜市場，約1千坪，使用分區屬都市計畫第一種商業區，為有效利用捷運土地資源，將依據大眾捷運法第七條規定，辦理聯合開發。高架的捷運車站就在這片土地和火車站之間，吳義隆說，此基地的聯合開發，如投資10億元，將來可產生20億的價值，加上南科路竹園區與橋科進駐，未來效益可期。而高雄捷運局等單會開會研商後，將會興建無障礙天橋連接捷運站、火車站及碧紅里，讓火車站東側的民眾進出火車站及捷運站更方便。

高雄市副市長林欽榮（右一）看好岡山原果菜市場土地的聯合開發效益。記者劉學聖／攝影
高雄市副市長林欽榮（右一）看好岡山原果菜市場土地的聯合開發效益。記者劉學聖／攝影
高雄市捷運局長吳義隆(左一)說明岡山原果菜市場土地的聯合開發效益。記者劉學聖／攝影
高雄市捷運局長吳義隆(左一)說明岡山原果菜市場土地的聯合開發效益。記者劉學聖／攝影

捷運 火車站 岡山

延伸閱讀

岡山RK1聯合開發啟動 估可創造20億經濟價值

台灣虎航攜易飛網 推2021元旦首發桃園-高雄限量微旅行2.0

岡山車站前的千坪開發案 他說：投資10億可獲20億效益

陳其邁：有必要興建第二過港隧道

相關新聞

造福偏鄉居家醫療服務 安成餐飲集團贈奇美醫療服務車

安成餐飲公司及安禾國貿公司今天捐贈奇美醫學中心社區醫療服務車9人廂型車及20人中型巴士各ㄧ輛。此次安成執行長羅文傑與另一...

高雄市議會藍營取得5委員會正副召集人 掌握小組優勢

高雄市議員今天重新選排各委員會成員，國民黨團拿下民政、社政、教育、財經委員會和法規委員會的第一召集人和第二召集人，民進黨...

到美濃旅遊時要注意交通安全 福美路正進行水利工程

到明年7月之前，假日、春節、春假期間到美濃旅遊，如要經美濃區福美路一帶，要留意交通安全與避開塞車時段，因為高雄市水利局在...

岡山車站前的千坪開發案 他說：投資10億可獲20億效益

高雄市政府位在高雄岡山火車站前丶原岡山果菜批發市場土地1千坪，將配合捷運岡山路竹延伸線與民間共同開發，高雄市副市長林欽榮...

蔣月惠控縣府圖利勾結財團 潘孟安：不要亂扣帽子

屏東縣議會今總質詢，縣議員蔣月惠質詢時開頭唱歌，唱自創的「陳山茶後嗣悲歌」，嗆政府剝奪建國自助餐權利，唱完歌後，蔣月惠高...

大量裸身假女模棄置墾丁國家公園　警方找到主人開罰

墾丁國家公園一處草原的林投樹旁日前驚見堆置大量假人女模特兒，「驚悚」畫面引發關注，當地居民懷疑是外地人載來丟棄；恆春警分...

本月第7隻！高雄茄萣濕地又見黑面琵鷺癱軟死亡

黑面琵鷺來台過冬，上週至今，高雄茄萣濕地陸續傳出黑琵生病與死亡。 今天上午，保育志工又在濕地發現一隻倒臥水面，保育志工進...

墾丁國家公園蛾類生態 發現59台灣新紀錄種、8世界新種

墾丁國家公園動植物生態豐富，墾管處成立36年來首度針對蛾類進行多樣性調查研究，國立中山大學生物科學系教授顏聖紘團隊歷時2...

高雄今空品欠佳 環保局提醒：避免長時間戶外活動

高雄市環保局官方Line「空品報你知」提醒，今天高雄大環境風場偏弱，加上濕度高， 汙染物推進、擴散效率轉差，在下風處的高...

共享汽車進軍高雄 租1小時250元

高雄將有共享汽車進場！高雄市交通局近日核准iRent共享汽車進軍高雄，預計月底前有100輛共享汽車投放至人口稠密的12個...

高雄YouBike 2.0 明年目標設千站

高雄YouBike 2.0公共自行車系統今年7月起營運至今，在全市設置達800站、約7600輛，短短4、5個月使用人次累...

藍批社安網有破口 陳其邁允主持會報

高雄近期社會案件頻傳，先是貧病交迫一家4口引汽車廢氣尋短，接著是一名19歲小媽媽產子後，家人將疑似死胎的嬰兒包裹拋進前鎮...

熱門新聞

社宅心裏有鬼？柯文哲嗆小英：蓋12萬戶財務計畫拿來看

基隆節省住宅家電補助第二波來了 每電戶最高補助8千

影／次女么女早逝 七旬李碧華將思念化為大愛捐醫療巡迴車

虎頭山拚觀光 將闢路建旅服中心

學校真好孕！嘉市消防局借校園辦公300天3人順利懷孕

路被封16個月不通 原因讓新北議員傻眼

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。