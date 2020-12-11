快訊

日職／陳冠宇不捨但決定離隊 確定要投入中職選秀

輝瑞疫苗國外施打6死 莊人祥：應為不良事件會持續監測

岡山RK1聯合開發啟動 估可創造20億經濟價值

中央社 / 高雄11日電

高捷岡山站前舊果菜市場搬遷後，高雄市政府在原址啟動捷運RK1聯合開發，預計創造20億經濟價值。副市長林欽榮今天說，RK1基地規劃空橋連結捷運站，讓車站融入便利生活圈。

高雄市政府上午舉辦捷運RK1聯合開發說明會，宣示啟動高雄聯合開發。林欽榮表示，這次活動場地是服務大岡山地區64年的果菜批發市場，市場喬遷他址後，原址土地交給捷運局，配合捷運岡山路竹延伸線建設，辦理RK1基地聯合開發。

林欽榮表示，RK1基地是高雄聯開第2案，面積3518平方公尺，座落台鐵岡山站西側，都市計畫規劃為商業區，捷運RK1岡山站西出入口設於基地內，已預連通口，未來到站乘客可從捷運站空橋進入開發大樓，達到「到站即到店、到站即到家」的便利生活。

林欽榮表示，目前高雄聯開首案「捷運橘線04舊市議會站聯開案」，11月19日已公告徵求投資人，市府也擇定岡山路竹延伸線RK1為高雄第2案，捷運局近期將辦理聯開案公告，歡迎潛在投資人參與高雄聯開案，與市府攜手創造地方發展價值。

針對高雄聯合開發案，林欽榮指出，高雄聯合開發起步晚，但鼓勵捷運局借鏡台北經驗，走出不一樣的路。他說，聯開案可透過公開招商結合民間資源，導入日照、托嬰中心、運動中心等公共服務，並考量路竹科學園區及橋頭科學園區的地域性，提供安心住宅選擇。

高雄市捷運局指出，捷運RK1聯開案位於岡山市中心精華區位，往南可至橋科，往北可至高雄科學園區。未來也會利用跨站天橋連結捷運及岡山火車站前後站，達到雙鐵共構，預計可引進10億元資金，創造約20億元經濟價值。

捷運 岡山 林欽榮

延伸閱讀

高雄汽機車充電站 無「法」納管

北市明倫社宅租金4萬 林欽榮：不如去買房

明倫社宅租金4萬 林欽榮驚呼：一定試算方法有誤

高雄表參道計畫 陳其邁：成立專案小組推動

相關新聞

造福偏鄉居家醫療服務 安成餐飲集團贈奇美醫療服務車

安成餐飲公司及安禾國貿公司今天捐贈奇美醫學中心社區醫療服務車9人廂型車及20人中型巴士各ㄧ輛。此次安成執行長羅文傑與另一...

高雄市議會藍營取得5委員會正副召集人 掌握小組優勢

高雄市議員今天重新選排各委員會成員，國民黨團拿下民政、社政、教育、財經委員會和法規委員會的第一召集人和第二召集人，民進黨...

到美濃旅遊時要注意交通安全 福美路正進行水利工程

到明年7月之前，假日、春節、春假期間到美濃旅遊，如要經美濃區福美路一帶，要留意交通安全與避開塞車時段，因為高雄市水利局在...

岡山車站前的千坪開發案 他說：投資10億可獲20億效益

高雄市政府位在高雄岡山火車站前丶原岡山果菜批發市場土地1千坪，將配合捷運岡山路竹延伸線與民間共同開發，高雄市副市長林欽榮...

蔣月惠控縣府圖利勾結財團 潘孟安：不要亂扣帽子

屏東縣議會今總質詢，縣議員蔣月惠質詢時開頭唱歌，唱自創的「陳山茶後嗣悲歌」，嗆政府剝奪建國自助餐權利，唱完歌後，蔣月惠高...

大量裸身假女模棄置墾丁國家公園　警方找到主人開罰

墾丁國家公園一處草原的林投樹旁日前驚見堆置大量假人女模特兒，「驚悚」畫面引發關注，當地居民懷疑是外地人載來丟棄；恆春警分...

本月第7隻！高雄茄萣濕地又見黑面琵鷺癱軟死亡

黑面琵鷺來台過冬，上週至今，高雄茄萣濕地陸續傳出黑琵生病與死亡。 今天上午，保育志工又在濕地發現一隻倒臥水面，保育志工進...

墾丁國家公園蛾類生態 發現59台灣新紀錄種、8世界新種

墾丁國家公園動植物生態豐富，墾管處成立36年來首度針對蛾類進行多樣性調查研究，國立中山大學生物科學系教授顏聖紘團隊歷時2...

高雄今空品欠佳 環保局提醒：避免長時間戶外活動

高雄市環保局官方Line「空品報你知」提醒，今天高雄大環境風場偏弱，加上濕度高， 汙染物推進、擴散效率轉差，在下風處的高...

共享汽車進軍高雄 租1小時250元

高雄將有共享汽車進場！高雄市交通局近日核准iRent共享汽車進軍高雄，預計月底前有100輛共享汽車投放至人口稠密的12個...

高雄YouBike 2.0 明年目標設千站

高雄YouBike 2.0公共自行車系統今年7月起營運至今，在全市設置達800站、約7600輛，短短4、5個月使用人次累...

藍批社安網有破口 陳其邁允主持會報

高雄近期社會案件頻傳，先是貧病交迫一家4口引汽車廢氣尋短，接著是一名19歲小媽媽產子後，家人將疑似死胎的嬰兒包裹拋進前鎮...

熱門新聞

社宅心裏有鬼？柯文哲嗆小英：蓋12萬戶財務計畫拿來看

路被封16個月不通 原因讓新北議員傻眼

虎頭山拚觀光 將闢路建旅服中心

影／台中幼兒園爆腸病毒感染！證實17名幼童中鏢

記得儲水！桃園、龜山3.6萬戶 14日將停水16小時

最糟糕簡報！台7丁新城橋展延還寫進度超前 吳澤成震怒

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。