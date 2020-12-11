岡山RK1聯合開發啟動 估可創造20億經濟價值

高捷岡山站前舊果菜市場搬遷後，高雄市政府在原址啟動捷運RK1聯合開發，預計創造20億經濟價值。副市長林欽榮今天說，RK1基地規劃空橋連結捷運站，讓車站融入便利生活圈。

高雄市政府上午舉辦捷運RK1聯合開發說明會，宣示啟動高雄聯合開發。林欽榮表示，這次活動場地是服務大岡山地區64年的果菜批發市場，市場喬遷他址後，原址土地交給捷運局，配合捷運岡山路竹延伸線建設，辦理RK1基地聯合開發。

林欽榮表示，RK1基地是高雄聯開第2案，面積3518平方公尺，座落台鐵岡山站西側，都市計畫規劃為商業區，捷運RK1岡山站西出入口設於基地內，已預連通口，未來到站乘客可從捷運站空橋進入開發大樓，達到「到站即到店、到站即到家」的便利生活。

林欽榮表示，目前高雄聯開首案「捷運橘線04舊市議會站聯開案」，11月19日已公告徵求投資人，市府也擇定岡山路竹延伸線RK1為高雄第2案，捷運局近期將辦理聯開案公告，歡迎潛在投資人參與高雄聯開案，與市府攜手創造地方發展價值。

針對高雄聯合開發案，林欽榮指出，高雄聯合開發起步晚，但鼓勵捷運局借鏡台北經驗，走出不一樣的路。他說，聯開案可透過公開招商結合民間資源，導入日照、托嬰中心、運動中心等公共服務，並考量路竹科學園區及橋頭科學園區的地域性，提供安心住宅選擇。

高雄市捷運局指出，捷運RK1聯開案位於岡山市中心精華區位，往南可至橋科，往北可至高雄科學園區。未來也會利用跨站天橋連結捷運及岡山火車站前後站，達到雙鐵共構，預計可引進10億元資金，創造約20億元經濟價值。