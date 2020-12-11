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台北總主教關懷金門 盼更多投入社福工作

中央社 / 金門縣11日電

天主教台北總教區總主教兼金門馬祖外島署理鍾安住主教今天拜會金門縣長楊鎮浯，表達更多參與金門社會福利事務意願，盼設立靈修中心等，縣府樂見天主教參與社福並安定民心。

鍾安住總主教在天主教會台北教區秘書長羅際元神父、光仁社會福利基金會執行長黃斯勝神父、金門金城天主堂本堂周戎神父等人陪同下拜會楊鎮浯，並贈送耶誕節裝置。

總主教任內首次走訪金門的鍾安住，昨天抵達金門後，立刻到羅寶田神父紀念園區，到他墓前祈禱。在與楊鎮浯會談時，鍾安住希望能與縣府討論交流合作機會，更多服務本地教友和民眾，特別是滿足弱勢和年長居民的需求。

鍾安住表達對於金門建立靈修中心的期待，以及鑑於新移民子女日益增多，期盼能提供兒童關懷服務等。

楊鎮浯表示，金門歷經戰爭苦難，宗教發揮撫慰人心和安定社會的作用，歡迎所有宗教到金門，也相信總主教的到訪可以鼓勵教友，讓教友倍感振奮。

楊鎮浯說，金門早年生活艱苦、加上戰爭，民眾經歷所有轉換階段，就學、就醫、交通限制多於台灣本島，比本島民眾經歷更多，比台灣其他地區民眾更需要「轉型正義」，更需要安定力量，天主教等宗教扮演了重要角色。

楊鎮浯說，社會力量向來走在政府前面，社會正向力量推動著縣政向前走，尢其很多天主教教友都是金門社會的主幹，感謝天主教界人士參與更多社會福利工作，讓民眾心靈平靜．社會安定。

金門 楊鎮浯 神父

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