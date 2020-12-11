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造福偏鄉居家醫療服務 安成餐飲集團贈奇美醫療服務車
安成餐飲公司及安禾國貿公司今天捐贈奇美醫學中心社區醫療服務車9人廂型車及20人中型巴士各ㄧ輛。此次安成執行長羅文傑與另一半安禾國際董事長詹依苓南下參與捐贈儀式，期望增添設備後，能提升服務能量與擴大服務族群，幫助更多有醫療需求的在地鄉親。
奇美醫學中心總院長邱仲慶表示，與安城餐飲素昧平生，很感謝捐贈醫療車輛，幫助偏鄉醫療，這是首次北部熱心企業捐助，兩輛新穎車輛，有助院方每年到花蓮奇美部落兩到三次醫療服務，與到阿里山等偏鄉服務，會善用這兩輛社區醫療車。
安城企業執行長羅文傑表示，為減輕民眾就醫交通，捐助車輛協助奇美，希望拋磚引玉推廣取之社會用之社會，盡自己一份心力。
奇美也以自家「創新醫療3D列印團隊」製作Q版3D列印廂型車及巴士，今天回贈予安成餐飲及安禾國際，感謝捐贈。
邱仲慶表示，奇美醫學中心多年來在南台灣嘉南高屏花東等地執行偏遠社區醫療服務，減輕民眾就醫及往返醫院的舟車勞頓和交通問題，社區醫療服務車讓奇美更有能量持續為偏鄉民眾服務。
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