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高雄市議會藍營取得5委員會正副召集人 掌握小組優勢

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市議會各委員會今天上午重新排定。記者楊濡嘉／攝影
高雄市議會各委員會今天上午重新排定。記者楊濡嘉／攝影

高雄市議員今天重新選排各委員會成員，國民黨團拿下民政、社政、教育、財經委員會和法規委員會的第一召集人和第二召集人，民進黨團取得農林、工務委員會一召和二召，交通委員會和警消衛環委員會一、二名各為無黨團結聯盟和國民黨議員。

議會每兩次定期大會改組一次各委員會，目前的第四次定期大會總質詢已經結束，本月23日定期大會閉幕，議會在閉幕之前改組各委員會。

將從下一次定期大會開始運作的新委員會，各會成員如下：

1、民政委員會：李眉蓁（第一召集人，以下簡稱一召）、蔡武宏（第二召集人，以下簡稱二召）、劉德林、陳慧文、吳利成、賴文德、林智鴻、李柏毅。

2、社政委員會：陳幸富（一召）、王義雄（二召）、高閔琳、黃天煌、康裕成、鄭光峰、陳麗珍。

3、財經委員會： 陳美雅（一召）、李雅靜（二召）、陳若翠、黃紹庭、邱于軒、黃捷、邱俊憲、郭建盟、陳致中。

4、教育委員會： 童燕珍（一召）、李雅芬（二召）、黃秋、李雅慧、范織欽、黃柏霖、許慧玉。

5、農林委員會： 張漢忠（一召）、林宛蓉（二召）、林富寶、蔡金晏、張勝富、林義迪、朱信強。

6、交通委員會：吳益政（一召）、方信淵（二召）、林于凱、簡煥宗、鄭孟洳、李亞築、黃香菽。

7、警消衛環委員會：陳善慧（一召）、宋立彬（二召）、吳銘賜、鄭安秝、曾俊傑、韓賜村、黃明太、李順進、李喬如。

8、工務委員會：江瑞鴻（一召）、黃文益（二召）、王耀裕、鍾易仲、何權峰、陳明澤、陳麗娜、陳玫娟、黃文志。

9、法規委員會：黃柏霖（一召）、鄭安秝（二召）、邱于軒、劉德林、陳若翠、張勝富、陳麗珍、林于凱、黃文益。

高雄市議會重新排定後的各委員會成員。記者楊濡嘉／攝影
高雄市議會重新排定後的各委員會成員。記者楊濡嘉／攝影

黃柏霖 國民黨 陳美雅

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