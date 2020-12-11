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運動甜姐兒夏美 搶先體驗地表最「硬」超級馬拉松賽道

聯合新聞網 / 台北訊
運動甜姐兒夏美體驗2021馬祖北竿硬地超級馬拉松。圖片提供／連江縣交通旅遊局
運動甜姐兒夏美體驗2021馬祖北竿硬地超級馬拉松。圖片提供／連江縣交通旅遊局

今年因新冠肺炎疫情停辦的馬祖北竿超級馬拉松賽事，將於明年3月27日熱血登場。主辦單位特別邀請知名人氣運動網紅，夏美，搶先體驗2021馬祖北竿硬地超級馬拉松的絕美風光，以及感受地表最硬的賽道。同時也要推薦馬祖最道地的美食和不可錯過的秘境景點給跑友們，邀請大家一起來參賽。

運動甜姐兒夏美，喜歡透過運動旅遊的方式，探索當地獨特的景致。透過騎乘單車、參與馬拉松路跑等，日本沖繩和富士聖山，甚至中國、夏威夷、澳洲、美國等都有夏美運動旅遊的足跡。走過世界各地這麼多地方，馬祖北竿硬地超級馬拉松的賽道體驗，讓熱愛挑戰自我極限的夏美更是大呼過癮，賽道強度絕對榮登她過往所參與過的賽事前三「硬」。賽道沿途一望無際的絕美海景，依山傍海的傳統石屋聚落，都讓她讚嘆不已。

除了號召跑友來挑戰國際級的超級馬拉松賽事，夏美也特別推薦大家把握機會到馬祖旅遊，不論是鬼斧神工的戰地風光、有「馬祖地中海」之稱的芹壁聚落、「神話之鳥」棲息的生態景觀、蕩漾於馬祖沿岸的自然奇景「藍眼淚」、世界唯二「方塊海」，讓你彷彿置身國外。

選手一邊跑步還可一邊眺望北竿限定的絕美海景。圖片提供／連江縣交通旅遊局
選手一邊跑步還可一邊眺望北竿限定的絕美海景。圖片提供／連江縣交通旅遊局

2021馬祖北竿硬地超級馬拉松報名從即日起至12月31日止，除了原有的超級馬拉松50公里、超半程馬拉松25公里，以及初階馬拉松12.5公里，主辦單位也特別增設了「3公里健康樂活組」，讓馬祖北硬超馬賽事的參與者能夠更加多元，除了歡迎勇於挑戰自我極限的跑者，也歡迎家庭組隊參加，讓全家大小都能夠輕鬆體驗運動結合觀光的另類旅遊，享受親子同樂的美好時光，只要完成報名即贈送參賽禮。

夏美也分享了自己挑戰各樣賽事的信念：「可以跑得慢，但絕不放棄，就算被關門，至少也欣賞到路上的風景。」夏美相信，把時間拉長、腳步放慢，每個人都有能力完成當前的挑戰，只要參與其中，就不會留下遺憾。2021馬祖北竿硬地超級馬拉松，讓我們一起突破自我極限，成為最強勇者。

馬拉松 馬祖 藍眼淚 路跑

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