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「黑豹特勤之光」育才無數 顏進明53歲肺炎猝逝

中央社 / 高雄11日電

曾任高市保大特勤中隊教官，現任警衛中隊警員顏進明，8日突然發燒就醫後感染流感併發肺炎，昨天過世享年53歲。他被稱為「黑豹特勤之光」，警界育才無數，備受大家敬重。

顏進明8日下午6時值勤返家後突感身體不適發燒，自行前往就醫，經診斷併發肺炎。不料隔天病情急轉直下，昨天凌晨0時20分轉送屏東東港安泰醫院插管治療，因心律不整及嚴重肺炎併急性衰竭，下午急救無效離世。

高雄市政府警察局保安警察大隊副大隊長邱富勇今天表示，顏進明民國92年3月到105年10月在特勤中隊擔任教官期間，帶領隊員戰技訓練，也身先士卒參與演習與攻堅勤務，包括曾參加過緝捕要犯張錫銘的「獵龍」專案，以及104年2月的大寮監獄受刑人狹持人質事件，是隊上備受敬重的「顏教官」。

顏進明因為屆齡規定，105年10月轉任警衛中隊教官後，同時也擔任高雄市警局原住民樂團貝斯手，平時熱心公益義演，並協助預防犯罪宣導，可說是「原民之光」。

對於「黑豹特勤之光」稱號由來，保大指出，顏進明在81年之前，曾在警政署保安警察第五總隊「黑豹」特殊任務小組服務，之後支援高雄市保大特勤中隊，因此被稱為「黑豹特勤之光」。

保大指出，顏進明是排灣族原民，警察專科學校警員班122期，105年10月24日由特勤中隊轉任警衛中隊教官，警界不少人都是他的學生，身故噩耗傳出後，所有同僚都感到相當遺憾無法接受。市警局與保大後續將協助家屬治喪事宜。

教官 警察 高雄市

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