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到美濃旅遊時要注意交通安全 福美路正進行水利工程
到明年7月之前，假日、春節、春假期間到美濃旅遊，如要經美濃區福美路一帶，要留意交通安全與避開塞車時段，因為高雄市水利局在此進行排水改善工程。
水利局表示，這段排水改善工程從廣善堂到美興街止的福美路上，長約720公尺，主要是改建既有農田水利署高雄管理處灌溉溝，包括深度、寬度及溝底坡度不足等問題，增加排水功能，並採灌排分離的排水渠道設計，工程完工後預期可改善福美路一帶淹水的問題。
美濃地區遇大雨時常淹水或積水退得慢，水利局這次的福美路排水改善工程即要解決當地水患。
美濃區在年節和長假期間，是高雄市遊客頗多的地區，福美路是不少腳踏車族會騎經的路線，此次水利局的排水改善工程到明年7月完工，春節期間還是施工期，年節期間的交通可能受影響，水利局因此呼籲美濃居民、遊客行經福美路時要多注意安全。
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