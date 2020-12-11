到美濃旅遊時要注意交通安全 福美路正進行水利工程

到明年7月之前，假日、春節、春假期間到美濃旅遊，如要經美濃區福美路一帶，要留意交通安全與避開塞車時段，因為高雄市水利局在此進行排水改善工程。

水利局表示，這段排水改善工程從廣善堂到美興街止的福美路上，長約720公尺，主要是改建既有農田水利署高雄管理處灌溉溝，包括深度、寬度及溝底坡度不足等問題，增加排水功能，並採灌排分離的排水渠道設計，工程完工後預期可改善福美路一帶淹水的問題。

美濃地區遇大雨時常淹水或積水退得慢，水利局這次的福美路排水改善工程即要解決當地水患。