黑面琵鷺肉毒桿菌致死 高市府：疑死魚肇因

高雄市茄萣溼地每年有大量的黑面琵鷺來過冬，成了賞鳥的熱區；但是近來鳥友統計已有7隻暴斃，2隻奄奄一息，經高市府農業局解剖，確定是死因是肉毒桿菌所致。

由於乾旱不雨，魚蝦死亡恐引發肉毒桿菌中毒事件。高市府動保處長葉坤松今天告訴中央社記者，已經解剖2隻黑面琵鷺並確定肇因是肉毒桿菌，懷疑和吃到腐爛的死魚有關；不過市府養護工程處指出，經委託崑山科技大學做水質檢測，茄萣溼地的水質符合規定，允諾會持續檢測溼地水質，也質疑黑面琵鷺可能是在其它水域或魚塭覓食。

高雄市茄萣區觀光發展協會理事長郭淑娥今天指出，昨天和今天各有1隻黑面琵鷺浮屍，統計近來鳥友及志工在茄萣溼地共發現7隻黑面琵鷺死亡，有2隻軟腳分別送往特有生物研究保育中心與台南的動物醫院醫治。她懷疑黑琵接連暴斃可能和乾旱不雨致水質不佳有關係，盼市府加強溼地水質的監測。

她指出，近來協會也請鳥友及志工留意水域是否還有其它鳥類瀕死情形，籲市府協助並維護生態棲地安全。據統計，茄萣溼地今年以來已有逾300隻黑琵現蹤，不少鳥友蜂擁賞鳥，是假日生態之旅的好去處。