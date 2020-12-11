樂在工作 勞動部協助身障者穩定就業

中度智能障礙的小琪（化名）反應比一般同齡的人遲緩，但在新住民母親樂觀個性影響下，她開朗面對人生，勞動部就業服務員協助她在超商穩定快樂就業，還不時獲得消費者鼓勵。

19歲的小琪成長於一個純樸的家庭，父母務農，母親是越南新住民，雖然小琪反應比同齡的人遲緩，但她努力取得高職學歷。受母親樂觀的個性影響，小琪個性也開朗，不害怕和人交流，母親常勉勵她「做任何事，只要用心，即使會慢一點，妳也能做到。」

去年高職畢業，小琪找工作充滿波折，雖有老師的引薦、母親也陪同她到處面試與實習，但始終無法找到適合她的工作，經歷1年多的求職無門，母親帶著小琪到屏東潮州就業中心枋山就業服務台諮詢。

就業中心的就服員了解小琪的情況、需求，協助調整小琪的求職方向，建議她以簡單且重複性高的工作為求職目標，並運用勞動部「職場學習及再適應計畫」跟幾間廠商推薦小琪個性單純、態度認真等優點，終於讓小琪獲得一家超商的正職工作。

超商店長帶小琪進行環境清潔、垃圾資源回收，小琪學習速度不快，但她毫不氣餒，一次次練習，終能將超商內外打掃得一塵不染，垃圾分類得有條不紊，現在還能協助下架過期商品，成為得力好幫手。

小琪開心表示，每天有工作讓她覺得充實，「來店內的阿伯、阿姨會跟我說加油、辛苦了，我會跟他們說，不辛苦、我很快樂。」

小琪母親表示，小琪能有一份穩定的工作，全家都替她感到開心與驕傲，父母無法照顧她一輩子，如果她能獨立工作，做家長的才能放心，感謝就業中心和店長的幫忙，讓小琪感受到這社會充滿了愛。

超商店長表示，每個人都需要機會，身障工作者也不例外，勞動部協助弱勢者適應工作環境的政策，對企業和勞工來說，都是雙贏。

潮州就業中心主任楊采蘭表示，為了協助身心障礙求職者順利就業，勞動部「職場學習及再適應」及「僱用獎助措施」方案，能幫助他們，讓雇主更願意僱用身心障礙者、中高齡者及二度就業婦女等弱勢求職者。