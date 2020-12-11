岡山車站前的千坪開發案 他說：投資10億可獲20億效益

高雄市政府位在高雄岡山火車站前丶原岡山果菜批發市場土地1千坪，將配合捷運岡山路竹延伸線與民間共同開發，高雄市副市長林欽榮丶捷運局長吳義隆今天對外說明開發計畫，宣布啓動聯合開發事宜，期許整個開發案帶動岡山地區發展。立委邱志偉丶高市副議長陸淑美丶議員黃秋媖、高閔琳等也都提供意見促市府的建設更便民丶讓地方更繁榮。

原岡山果菜市場所在，隔省台一線和岡山火車站相對，捷運岡山延伸缐1A工程正在省台一線上施工，高架的捷運車站就在這片土地和火車站之間，因此整塊區域的開發，受市府和地方重視。

高雄捷運局表示，此開發基地面積3518㎡，約1千坪，使用分區屬都市計畫第一種商業區，為有效利用捷運土地資源，將依據大眾捷運法第七條規定，辦理聯合開發。

捷運局指出，目前招商法令皆已備具公告，預計12月底前啟動招商作業，將土地使用分區管制規定、建物設計指導原則等開發事項公告並刊登政府公報，接續辦理徵求投資人。

吳義隆說，此基地的聯合開發，如投資10億元，將來可產生20億的價值。

為了改善岡山火車站東側碧紅里、後紅里等里民前往岡山火車站聯合開發區的通行空間，邱志偉與交通部路政司、台鐵、高雄捷運局等單會開會研商後，將會興建無障礙天橋連接捷運站、火車站及碧紅里，讓火車站東側的民眾進出火車站及捷運站更方便。

邱志偉表示，天橋約170公尺長，沒有用地取得的問題，預算需求約1.8億元，他已經請交通部將預算加掛至捷運岡山路竹延伸線2A階段計畫中，他會監督預算過關，確保之後工程可以順利推動，也讓火車站東側民眾透過天橋連接，快速進出火車站或捷運站，共享交通建設便利的成果。

高閔琳力爭聯合開發區同時設國民運動中心，但陸淑美反對，認為國民運動中心應另覓他處。 高雄市原岡山市場土地的聯合開發案，高雄府評估將有投資額倍數的效益。記者楊濡嘉/攝

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