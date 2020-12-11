蔣月惠控縣府圖利勾結財團 潘孟安：不要亂扣帽子

屏東縣議會今總質詢，縣議員蔣月惠質詢時開頭唱歌，唱自創的「陳山茶後嗣悲歌」，嗆政府剝奪建國自助餐權利，唱完歌後，蔣月惠高喊「我屏東我可憐，我要嗆政府搶奪人民土地，抗議，尤其在潘縣長任內，搞汙染，跟財團官商勾結」。潘孟安嚴正駁斥，「不實指控，請議員說話要有根據，不要亂扣帽子，請議員理性問政」。

蔣月惠今總質詢，關注土地徵收、西市場拆除、農民香蕉產收枋寮石頭營問題等。

潘孟安說，屏東高工事情，民國78年劃定為學校預定地，學校基於安全，高等法院等判決要拆屋還地，學校要基於安全理由拆屋還地，蔣月惠此時高聲駁斥「那是安全理由嗎！」潘孟說，「那是你的認知，請你控制情緒，你問我，我要回答你，請你控制情緒」。學校基於安全理由，縣府只能尊重，這是教育部所屬學校，不是縣府。第二個你剛剛說到，李吉弘處長任內，此時蔣月惠又再度高聲說「我沒有要你回答這個問題，我問你太平里任內兩年內會拆除嗎？」

潘孟安說「你到底要我回答哪些問題？」蔣月惠說，太平里兩年任內會拆除嗎？潘孟安說，去年只完成調查現有住戶情況，要不要處理與否，尚未決定，要通盤決定。

蔣月惠接著問凌雲里徵收問題，還有15戶沒有徵收，會把他們趕走嗎？潘孟安說，「這不是徵收，這是占有公有地占了37年，還用縣款來解決歷史共業，不是徵收是發補償金」。

雙方在問題上你來我往，潘孟安說，他嚴正抗議，議員用「圖利」是不實指控，也批蔣月惠問政時混淆視聽，提醒她問政要有所根據；潘孟安也提醒蔣月惠，問政要查資料，「根本都在鬼扯」，議員用錯誤資訊，建議她去參加金馬獎，明年可以報名想像力很豐富。面對蔣月惠的質詢時，潘孟安也多次搖頭「亂編故事」。