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大量裸身假女模棄置墾丁國家公園　警方找到主人開罰

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
墾丁國家公園一處草原的林投樹旁日前驚見堆置大量假人女模特兒，「驚悚」畫面引發關注，警方找到黃姓男子依法開罰。記者潘欣中／翻攝
墾丁國家公園一處草原的林投樹旁日前驚見堆置大量假人女模特兒，「驚悚」畫面引發關注，警方找到黃姓男子依法開罰。記者潘欣中／翻攝

墾丁國家公園一處草原的林投樹旁日前驚見堆置大量假人女模特兒，「驚悚」畫面引發關注，當地居民懷疑是外地人載來丟棄；恆春警分局會同保7總隊第8大隊訪查轄區可能有假人模特兒的店家，查知有家服飾店近期結束營業，店主人的黃姓友人接手假人女模特兒，因堆置地屬於國家公園範圍，警方請黃立即移走並依法開罰3000元。

住恆春鎮的黃姓男子說，剛好友人的服飾店要結束營業，他有意接收該店假人模特兒，請另名友人幫忙將該批假人模特兒用貨車載運至自家土地放置，不料友人搞錯地點，誤將該批假人模特兒放置當地，覺得很不好意思，已請人移走。

警方說，該批假人女模棄置地位於國家公園範圍內，土地所有權人是國有財產署，因墾丁國家公園禁止棄置廢棄物，依違反國家公園法第13條規定開罰3000元。

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