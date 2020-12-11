本月第7隻！高雄茄萣濕地又見黑面琵鷺癱軟死亡

黑面琵鷺來台過冬，上週至今，高雄茄萣濕地陸續傳出黑琵生病與死亡。 今天上午，保育志工又在濕地發現一隻倒臥水面，保育志工進入濕地觀看，黑琵已經死亡，總數達到7隻之多。市府動保處證實，根據解剖結果，黑面琵鷺是感染肉毒桿菌死亡。

北高雄有永安、茄萣兩處濕地，兩地都是黑面琵鷺來台過冬的棲地，月初至今，陸續有保育志工發現，茄萣濕地內的黑琵陸續癱軟與倒地不起，情況異於往年。茄萣觀光發展協會理事長郭淑娥指出，從5日至今，志工已經在濕地內發現7隻死亡黑琵，症狀都很像，疑似感染肉毒桿菌。

市府農業局保育人員將死亡黑琵帶回化驗，動保處今日證實，根據檢驗結果，第一隻死亡的黑面琵鷺是感染肉毒桿菌無誤。