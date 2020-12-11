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高雄今空品欠佳 環保局提醒：避免長時間戶外活動

聯合報 / 記者王昭月王慧瑛／高雄即時報導
高雄市環保局人員查核林園工業區工廠。圖／高雄市環保局提供
高雄市環保局人員查核林園工業區工廠。圖／高雄市環保局提供

高雄市環保局官方Line「空品報你知」提醒，今天高雄大環境風場偏弱，加上濕度高， 汙染物推進、擴散效率轉差，在下風處的高雄、北屏東空氣品質達到「橘色提醒」，建議民眾今天下午以前，減少或避免戶外劇烈運動。

高雄市環保局空噪科長黃家俊說，依環保署監測資料及氣象局資料顯示，今天受東北風及南方雲系影響，中南部地區位於下風處，汙染物較易累積，高雄地區為橘色提醒等級，環保局提前因應，昨夜即通知要求41家大型工廠、汽電共生廠、電弧爐業提前應變，興達電廠配合在夜間開始降載，今天早上興達電廠2部燃煤機組停止運轉，另外2部發電負載降至50%以下。

環保局也提醒市民減少長時間戶外劇烈活動，外出應戴口罩，家中若有敏感族群、幼童及年長者，更需注意健康狀況，使用大眾運輸工具，減少汙染排放。

高雄市環保局「空品報你知」觀測，今天下午2點前風速弱、濕度高，擴散條件差，受PM2.5影響，平地空氣「局部橘色提醒」轉「較大範圍橘色提醒」，南高雄AQI數值可能接近130至140。

下午3點至傍晚期間，海風進入市區，擴散條件稍有轉好，空氣轉為「局部橘色提醒」。晚間西半部偏北風往南推進，汙染持續移出，空氣恢復「普通」。

為降低空汙壓力，興達電廠發1號機、4號機停機中。2號、3號機友善降載減排中。

高雄市環保局官方Line「空品報你知」顯示，位在下風處的高雄、北屏東空氣品質今天達「橘色提醒」，建議民眾今天下午以前，減少或避免戶外劇烈運動。翻攝自「空品報你知」
高雄市環保局官方Line「空品報你知」顯示，位在下風處的高雄、北屏東空氣品質今天達「橘色提醒」，建議民眾今天下午以前，減少或避免戶外劇烈運動。翻攝自「空品報你知」
高雄市環保局人員查核臨海工業區工廠。圖／高雄市環保局提供
高雄市環保局人員查核臨海工業區工廠。圖／高雄市環保局提供

高雄市 屏東 口罩

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