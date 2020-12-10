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59個新記錄種8個新種 墾丁蛾口普查多樣性豐富

中央社 / 屏東縣10日電

墾丁國家公園管理處表示，去年1月起委託中山大學團隊進行為期2年蛾類多樣性調查，發現57科614屬1001種蛾類，其中包含至少59個新記錄種與8個新物種，展現墾丁蛾類多樣性。

墾管處委託國立中山大學生物科學系顏聖紘教授團隊進行為期2年的蛾類多樣性調查，墾管處表示，團隊共採集與鑑識24總科57科614屬1001種蛾類，其中包含19科254屬502種首次被記錄於墾丁國家公園。

墾管處指出，就蛾類資源的多樣性來說，以社頂台地及南仁山生態保護區最佳；以蛾類相的組成方面來說，園區範圍內的裳蛾科（Erebidae）、尺蛾科（Geometridae）及草螟科（Crambidae）為物種多樣性最高的類群。

除了已知物種外，研究團隊總共鑑識出59個台灣新記錄種及8個新種。

在蛾類與植物的關係方面，發現有41科342屬476種植物會被蛾類幼蟲所利用；其中豆科、茜草科、桑科被利用的種類最多，茄苳、青剛櫟及欖仁所支持的蛾類物種多樣性則為所有植物之冠。

研究團隊認為，恆春半島因植物相與台灣其他地區非常不同，在生物地理、保育與景觀上有著重要的地位，因此除了蛾類相的調查外，團隊也利用這個計畫來探索恆春半島植物相與蛾類之間的關聯性。

墾管處表示，由於蛾類大多在日暮之後活動，與人相遇的機會不像蝴蝶多，一般人對蛾類的認識也相對少，然而這些暮光子民卻是鱗翅目昆蟲中無論在種類與數量都相當龐大的族類，在生態系中扮演極為重要的角色。

墾管處表示，仔細欣賞蛾類，翼上色彩及圖紋並不遜於蝴蝶，墾丁國家公園內的豐富蛾類資源，等待有緣人探索與豐收。

墾管處 墾丁 國家公園

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