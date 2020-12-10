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金門招攬企業旅遊第一彈 新光近千名員工暢遊網美景點

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
不走一般的觀光景點，新光人壽的的員工旅遊以網美景點為主，圖為知名的彩繪景點~飄浮的馬路。圖／縣府提供
不走一般的觀光景點，新光人壽的的員工旅遊以網美景點為主，圖為知名的彩繪景點~飄浮的馬路。圖／縣府提供

受到疫情影響，各縣市的觀光旅遊人口都下降，金門縣府積極搶攻國旅市場，近日新光人壽也率領新光獎勵績優團員工到金門旅遊，讓近千名的辛苦員工享受類出國的感覺，不走一般的的觀光景點，這團陸續走訪了金門最夯的網美景點，以及體驗甫上路的藍色公路飽覽金廈海上風光，不少團員都說，金門好好玩，徹底巔覆了對金門的戰地印象。

金門縣政府觀光處丁健剛今天表示，受到新冠肺炎疫情影響，縣府第一時間掌握市場脈動，首波強力行銷「遊金門類出國」形象，已成為國旅首選。接下來，第二波將以企業團體旅遊為目標客群，要直接走入企業推介，讓企業主辦旅遊人員認識金門，吸引企業規劃獎勵旅遊、員工旅遊到金遊。

縣府表示，新光人壽的績優團員工，自12月1日陸續出發，9日為最後一梯抵金，據了解，參加的員工有約850人，分六梯次，每梯次約120人，到金門觀光；承攬的旅行社負責人楊紫玫說，此次不走傳統的「九館插一館」，而是安排了金門最夯的網美、異國風情景點，如南石滬公園「喊泉」、漂浮斑馬線、「摩西分海」建功嶼。

另外，還讓他們體驗了甫上路的藍色公路，大家搭乘遊艇從水頭港出發，經烈嶼九宮碼頭、復興嶼、猛虎嶼、大膽島、二膽島、檳榔嶼、獅嶼等，飽覽金廈海上風光。

已多次造訪金門新光員工表示，這次看到那麼多網美景點，巔覆了對金門的戰地印象，能近距離觀賞廈門壯觀高樓天際線以及絕美夕陽，令人驚嘆連連，包括南石滬公園的喊泉都非常新鮮又有趣，參加的陳先生就說，此次行程安排的很好、玩的非常開心，下次有機會會再帶家人來遊玩。

新光人壽12月初也陸續安排850名績優團員工到金門旅遊，讓員工享受類出國的感覺。圖／縣府提供
新光人壽12月初也陸續安排850名績優團員工到金門旅遊，讓員工享受類出國的感覺。圖／縣府提供

金門 疫情

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