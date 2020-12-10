金門招攬企業旅遊第一彈 新光近千名員工暢遊網美景點

受到疫情影響，各縣市的觀光旅遊人口都下降，金門縣府積極搶攻國旅市場，近日新光人壽也率領新光獎勵績優團員工到金門旅遊，讓近千名的辛苦員工享受類出國的感覺，不走一般的的觀光景點，這團陸續走訪了金門最夯的網美景點，以及體驗甫上路的藍色公路飽覽金廈海上風光，不少團員都說，金門好好玩，徹底巔覆了對金門的戰地印象。

金門縣政府觀光處丁健剛今天表示，受到新冠肺炎疫情影響，縣府第一時間掌握市場脈動，首波強力行銷「遊金門類出國」形象，已成為國旅首選。接下來，第二波將以企業團體旅遊為目標客群，要直接走入企業推介，讓企業主辦旅遊人員認識金門，吸引企業規劃獎勵旅遊、員工旅遊到金遊。

縣府表示，新光人壽的績優團員工，自12月1日陸續出發，9日為最後一梯抵金，據了解，參加的員工有約850人，分六梯次，每梯次約120人，到金門觀光；承攬的旅行社負責人楊紫玫說，此次不走傳統的「九館插一館」，而是安排了金門最夯的網美、異國風情景點，如南石滬公園「喊泉」、漂浮斑馬線、「摩西分海」建功嶼。

另外，還讓他們體驗了甫上路的藍色公路，大家搭乘遊艇從水頭港出發，經烈嶼九宮碼頭、復興嶼、猛虎嶼、大膽島、二膽島、檳榔嶼、獅嶼等，飽覽金廈海上風光。