金門久旱成災 縣府提案爭取水資源經費1.2億

金門遭遇近年來最嚴重的一次旱災，金門縣政府秘書長陳朝金昨日出席行政院召開離島建設指導委員會第16次會議，也針對金門的旱災，提案請中央就地區農業用水及水資源管理予以補助因應，獲行政院蘇貞昌院長高度重視，並裁示經濟部、農委會與內政部等相關部會應積極協助本縣旱災期間所提出之研擬改善方案。

根據金門氣象站統計，金門的年平均降雨量約1000毫米，2016降雨量高達1873毫米，寫下該站2004年建站以來的最高紀錄。但今年至9日傍晚為止，降雨量僅461.4毫米，若年底前無顯著降雨，將創下歷史新低紀錄。至於歷年次低紀錄，則是2017年的649.2毫米。

縣府指出，蘇院長了解此次為50多年來最嚴重的旱災，高度重視金門的需求，並表示在極端氣候影響下，對此類需求特殊極強建設應大力支持，會中除責成各相關部會積極配合辦理，農委會下周亦會至金門實勘；在今日的縣政會議中，縣長楊鎮浯也指示建設處、工務處及相關單位務必積極配合辦理，爭取中央資源挹注改善。

縣府進一步說明，按本縣往年降雨量均為1000公釐以上，但近三年降雨量均低於1000公釐(106年649.2公釐、107年878.3公釐、108年905.3公釐），109年截至11月止僅為451.5公釐，創歷史新低，大部分湖庫及農塘已見乾涸。行政院核定金門應維持自有給水率為75%，唯目前僅達54%，尚不足21%；且近年大陸抽砂猖獗，一旦輸水海管受損，民生用水恐將堪慮。

為廣蓄地區水源，研擬以下改善方案，在農塘浚深部分，經盤整現有農塘82處，擬於枯水期辦理浚深，約可增加蓄水量20萬噸，已於109年11月提報計畫書向農委會申請補助浚深預算約新台幣7300萬元，預計於2年內年執行。

縣府提到，國家公園區域內之湖庫，經盤檢計有古崗湖、雙鯉湖、陵水湖等，湖泊面積約為33.9公頃，也請金門國家公園管理處配合枯水期一併浚挖。期望透過相關措施與經費挹注，廣蓄水源，降低旱災對金門的影響。