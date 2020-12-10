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金門有不少祖先畫像 縣府找專家研究探究歷史

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門很多古厝都有祖先畫像。金門縣文化局最近正在進行金門地區的傳世祖先畫像調查研究計畫，並將在12月19日下午2點辦「傳神：金門祖先畫像工作坊」，由各專家學者說明此次調查內容。圖／金門縣文化局提供
金門很多古厝都有祖先畫像。金門縣文化局最近正在進行金門地區的傳世祖先畫像調查研究計畫，並將在12月19日下午2點辦「傳神：金門祖先畫像工作坊」，由各專家學者說明此次調查內容。圖／金門縣文化局提供

華人社會有著崇敬祖先的傳統文化，家家戶戶每逢重大節慶或是要事，皆會祭祀稟陳各家祖先，這不僅是一種慎終追遠與飲水思源的精神，也是家族得以永續傳承的象徵，金門很多古厝也都有祖先畫像。金門縣文化局最近正在進行金門地區的傳世祖先畫像調查研究計畫，並將在12月19日下午2點辦「傳神：金門祖先畫像工作坊」，由各專家學者說明此次調查內容。

金門縣文化局表示，為了能夠發掘出金門地區更多具有文化價值的祖先畫像，金門縣文化局委託逢甲大學文化資產與文物保存研究中心李建緯教授，從109年5月開始，進行金門地區的傳世祖先畫像調查研究計畫，並將在12月19日下午2點於文化局演藝廳三樓會議室辦理「傳神：金門祖先畫像工作坊」，由各專家學者說明此次調查內容及金門重要古物「蔡復一畫像」的相關研究，同時邀請專業修復師說明珍貴的紙質類文物常見的保存不當狀況與收藏保存建議。歡迎鄉親及有興趣的民眾踴躍報名參與。

文化局表示，華人社會有著崇敬祖先的傳統文化，其中，祖先畫像是提供後世子孫緬懷對象的具像化中，最為特殊的一類文物，透過筆墨顏料的描繪，呈現出各宗族祖先的身形端容，以及後世子孫對其風骨傳世的仰望形塑。這類畫像不僅僅是崇敬的禮教意義，圖像當中的面相、服飾、結構，乃至於背景，所蘊含的藝術風格與文化意涵，更是有著珍貴的文化價值。同時，所呈現的筆法技藝，以及繪製原料，更讓祖先畫像有著藝術作品的風格。在在顯示了祖先畫像所蘊含的文化、歷史、藝術、族群等價值。

文化局長許正芳也說，金門地區有著悠久的發展歷史，其地理位置的特性，保留了許多漢人移民來台後，與原鄉宗族情感連結的化產物，獨特的祖先畫像在金門各宗祠中也因此留存傳世，透過本次工作坊的辦理，期盼能夠透過祖先畫像這類深具歷史、藝術、文化意義的文物，展現出先人們對於這片土地上的珍貴貢獻，並突顯此類文物的珍貴文化價值，保存其所蘊含的豐富文化軌跡。

歡迎有興趣的鄉親或民眾踴躍報名參加。報名電話請洽：逢甲大學賴小姐 0978-796687、04-24517250#5727，或請上文化局網站藝文活動搜尋本活動資訊。

網路報名：https://forms.gle/hDWSWAobkSpR5ssv7

金門 文物

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