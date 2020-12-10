高雄更名百年 大樓牆面變身「百年視窗」跨百倒數

今年是打狗更名為高雄第100年，高雄愛河出海口旁的大元國際大樓，今晚起將化為「百年視窗」，由市長陳其邁鳴槍啟動跨百倒數，以大樓牆上的倒數數字與百年來高雄珍貴的歷史影像，來宣告高雄即將跨越一百年。而「2021跨百光年」跨年活動，則將於12月24日至1月3日於高雄港愛河灣登場。

文化局表示，今年是打狗改制更名為高雄的第一百年，位於愛河跟高雄港交界的大樓，將在2021跨百光年中擔任「百年視窗」的角色。

大樓面向愛河的玻璃帷幕，貼滿白色窗貼，50 乘以48公尺的建築物銀幕，將成為百年視窗，用老照片穿梭時空、追憶過往，訴說百年來高雄發生的重要故事。

市長陳其邁表示，高雄城市發展與港灣息息相關，希望可以在高雄跨一百年的歷史時刻將高雄港點亮，因此高雄港灣將化身成大型劇場舞台，成為回顧高雄百年、展望未來新世紀的載體。

副市長史哲表示，市府蒐集許多高雄重要歷史時刻的老照片，要用影像來連結城市情感與歷史記憶。今起啟動百年視窗倒數影片，將於每晚6點半到午夜12點播映。

日前發生的高雄女中遺失老照片事件，市府已請文化局與台師大台灣史研究所研究生黃彥傑聯繫，取得他所授權的31禎雄女老照片珍貴影像檔案，透過演算法提高解析度，投影到大面積銀幕，以另一種型態公開曝光。

文化局表示，如果看了百年視窗的倒數影像，想起了家中也有珍藏的老照片，也歡迎民眾投稿高雄市立歷史博物館發起的「餅乾盒行動-影像徵集」，將有機會登上「百年視窗」。

另今年「2021跨百光年」跨年活動，將於12月24日至1月3日登場，首度以陸海空三向度展演跨年夜，且每晚6點半到10點半，也將播映不同於倒數畫面的主秀影像。