高雄女欠繳燃料費隱情有洋蔥 執行署助募款救急

高雄莊姓女子因欠繳機車燃料費遭強制執行，行政執行署人員訪查才發現莊女生活困苦、重病癱瘓，且機車早已遺失，因此主動幫她申請報廢，並協助募捐物資和善款救急。

法務部行政執行署高雄分署表示，莊女因滯欠機車燃料費遭執行，但承辦人員訪查時才知道莊女罹患遺傳性小腦萎縮症，已臥病在床10餘年，生活不能自理，也領有重度身心障礙手冊，生活相當貧苦。

執行署獲悉莊女生活處境艱難，機車又已遺失多年，主動幫忙申請機車切結報廢，從此免繳機車燃料費，並主動通報公益團體、社會局及轉介分署愛心社提供幫忙。

行政執行署高雄分署長葉自強拋磚引玉帶頭捐款，日前更率領愛心社及承辦人員一起前往關懷訪視莊女，贈送生活物資，並捐贈募集的愛心款項，解決莊女生活燃眉之急。

分署發現，莊女的丈夫早已過世，加上她因罹患家族遺傳小腦萎縮症全身癱瘓，難以外出工作維生，承辦人員主動以實際行動發揮人饑己饑、人溺己溺人道精神，簡單細心的行動圓滿了這次的弱勢關懷，也一起成就了執行有愛的美好。